Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український арбітр знову отримав призначення на матч Євро-2024.

Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату Європи-2024 24-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Хорватія — Італія: рефері — Данні Маккелі, асистенти рефері — Хессел Стеегстра, Ян де Вріс, четвертий рефері — Сердар Гезюбююк, рефері ВАР — Роб Діперінк (всі — Нідерланди).

Албанія — Іспанія: рефері — Гленн Нюберг, асистенти рефері — Махбод Беїджі, Андреас Седерквіст (всі — Швеція), четвертий рефері — Микола Балакін (Україна), рефері ВАР — Крістіан Дінгерт (Німеччина).

Раніше повідомлялося, які судді будуть працювати на матчах Євро-2024 23-го червня.