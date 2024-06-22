Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Чи здивує знову збірна Румунії?

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско висловився про майбутній матч 2-го туру Євро-2024 з національною командою Румунії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Румунія — хороша команда. Навіть не дивлячись гру з Україною, ми знали, що це хороша команда. У кваліфікації румуни не програли жодного матчу. Вони перемогли Швейцарію вдома у великій грі. Ми нікого не боїмося, але з великою повагою ставимося до будь-якого суперника, особливо до того, з ким проводимо наступний матч.

На кожному тренуванні намагаємося побачити щось, що трохи полегшить нам завдання в ухваленні рішення. Всі гравці в порядку. Важко зробити вибір, коли в тебе в складі так багато класних виконавців. Але це добре. Важливо, щоб у команді був не тільки сильний стартовий склад, але й хороша лава запасних на випадок, якщо щось знадобиться підкоригувати під час матчу.

Я весь час спілкуюся з Лукаку, ми обмінюємося думками. Він впевнений у собі. Просто весь час нереально забивати шість м'ячів у шести гольових моментах.

Вітсель? Є ймовірність, що він не поїде на матч з румунами. Він продовжує відчувати дискомфорт. Але турнір для нього не закінчений. Завтра він пройде ще одне медобстеження. Сьогодні йому було краще залишитися вдома. Завтра подивимося, наскільки все серйозно. Ми не хочемо ризикувати", — сказав Тедеско.

Матч між збірними Румунії та Бельгії відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.