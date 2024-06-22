Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зможуть румуни підтвердити свій рівень у грі з бельгійцями?

В рамках 2-го туру Євро-2024 збірна Румунії гратиме з національною командою Бельгії. Керманич "Триколірних" Едвард Йорданеску відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує румуна офіційний сайт УЄФА.

"У цієї команди є потенціал. Я впевнений, що ми реалізуємо його. У нас чудовий колектив. Мені б хотілося, щоб ця команда надихала наступні покоління після цього турніру. Ми почали дуже добре, сподіваюся, що зможемо продовжувати так само. Ми завжди вірили в себе і свої сили.

Я не люблю порівнювати команди. Завтра нове випробування. Бельгія — команда номер три у світі з чудовими гравцями, і їй дуже потрібен результат. Тому ми повинні зіграти на абсолютно новому рівні, ми повинні показати добре організовану, точну й ефективну гру", — сказав румунський фахівець.

Матч між збірними Румунії та Бельгії відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.