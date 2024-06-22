Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи F, у якому зіграють Туреччина та Португалія.

Туреччина та Португалія зіграють у Дортмунді матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету F.

Вінченцо Монтелла, після перемоги над Грузією (3:1), залучив до стартового складу Баїндира в рамці воріт, тоді як Челік гратиме на правому фланзі оборони, а Акгюн та Актюркоглу розташуються на флангах атаки.

Роберто Мартінес, на тлі перемоги над Чехією (2:1), використав із перших хвилин Паллінню в центральному трикутнику.

Туреччина: Баїндир — Челік, Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Чалханоглу, Айхан — Акгюн, Кекчю, Актюркоглу — Їлмаз.

Запасні: Гюнок, Чакир, Мюлдюр, Демірал, Йокушлу, Гюлер, Їлдиз, Тосун, Язиджи, Каплан, Езджан, Юксек, Киличсой, Їлдирим.



Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш — Вітінья, Палління, Фернандеш — Сілва, Роналду, Леау.