Туреччина та Португалія зіграють у Дортмунді матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету F.

Вінченцо Монтелла, після перемоги над Грузією (3:1), залучив до стартового складу Баїндира в рамці воріт, тоді як Челік гратиме на правому фланзі оборони, а Акгюн та Актюркоглу розташуються на флангах атаки.

Роберто Мартінес, на тлі перемоги над Чехією (2:1), використав із перших хвилин Паллінню в центральному трикутнику.

Туреччина: Баїндир — Челік, Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Чалханоглу, Айхан — Акгюн, Кекчю, Актюркоглу — Їлмаз.

Запасні: Гюнок, Чакир, Мюлдюр, Демірал, Йокушлу, Гюлер, Їлдиз, Тосун, Язиджи, Каплан, Езджан, Юксек, Киличсой, Їлдирим.

Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш — Вітінья, Палління, Фернандеш — Сілва, Роналду, Леау.

Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Далот, Рамуш, Феліш, Перейра, Інасіу, Ж. Невеш, Нунес, Р. Невеш, Жота, Сілва, Нету, Консейсан.

Гра Туреччина — Португалія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.