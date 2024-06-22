Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник німецької команди дав свій коментар.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн відповів на запитання репортера про те, чи планує він зміни у стартовому складі в майбутньому матчі проти швейцарців.

Німці достроково гарантували собі вихід у плей-оф. У деяких гравців є жовті картки, і в разі отримання ще однієї вони можуть не зіграти в 1/8 фіналу через дискваліфікацію.

"На даний момент змін не буде. Важливо, щоб ми підтримували ритм. Ситуацію з жовтими картками я не беру до уваги, тому що довіряю складу.

Якби я був гравцем і грав тільки тому, що когось жаліли через жовті картки, я б вважав це неповагою. Я вважаю, що ми повинні кинути всі свої сили.

А якщо хтось пропустить матч через дискваліфікацію, у нас хороший склад, щоб мати можливість замінити таких гравців", — цитує Нагельсманна Bayern & Germany.

Матч Швейцарія — Німеччина пройде 23 червня о 22:00.