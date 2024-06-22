Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, у якому зіграють Бельгія та Румунія.
Ян Вертонген, Getty Images
22 червня 2024, 21:04
Бельгія та Румунія зіграють у другому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи E.
Роберто Мартінес, після поразки від Словаччини (0:1), залучив до стартового складу Вертонгена до трійки в центрі захисту, тоді як Теат гратиме на лівому фланзі півзахисту, а Лукебакіо розташується над ним у атаці.
Едвард Йорданеску, на тлі розгрому України (3:0), використав із перших хвилин Міхейле на лівому фланзі півзахисту.
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген — Доку, Тілеманс, Онана, Теат — де Брюйне, Лукаку, Лукебакіо.
Запасні: Камінські, Селс, Дебаст, Троссар, Карраско, Варнкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.
Запасні: Молдован, Тирновану, Рус, Неделчару, Алібек, Чікилдеу, Пушкаш, Хаджі, Олару, Коман, Могош, Сореску, Раковіцан, Бирліджа, Шут.
Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку — М. Марін — Ман, Р. Марін, Станчу, Міхейле — Дрегуш.
Гра Бельгія — Румунія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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