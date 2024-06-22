Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, у якому зіграють Бельгія та Румунія.

Бельгія та Румунія зіграють у другому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи E.

Роберто Мартінес, після поразки від Словаччини (0:1), залучив до стартового складу Вертонгена до трійки в центрі захисту, тоді як Теат гратиме на лівому фланзі півзахисту, а Лукебакіо розташується над ним у атаці.

Едвард Йорданеску, на тлі розгрому України (3:0), використав із перших хвилин Міхейле на лівому фланзі півзахисту.

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген — Доку, Тілеманс, Онана, Теат — де Брюйне, Лукаку, Лукебакіо.

Запасні: Камінські, Селс, Дебаст, Троссар, Карраско, Варнкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.



Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку — М. Марін — Ман, Р. Марін, Станчу, Міхейле — Дрегуш.