Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Надважлива перемога бельгійців.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував переможну гру з національною командою Румунії (2:0) в рамках 2-го туру Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми пресингували високо, намагалися відібрати м'яч на чужій половині. Румунія любить контролювати гру. Проти неї нелегко, але в нас хороший менталітет.

Ми грали за тією ж схемою, що і проти Словаччини. Тілеманс зіграв фантастично, як і всі інші. Ми раді, що взяли ці три очки, і тепер подивимося, що буде далі.

Я дуже радий, що ми виграли цю важливу гру, хоча, ми втратили деякі моменти, реалізувавши які, ми б могли закрити матч раніше", — сказав Тедеско.

Після 2-х зіграних турів у групі Е, збірні Бельгії, Румунії, Словаччини та України мають однакову кількість очок — по три.