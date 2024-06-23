Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "Бундестім" відзначив гру молодого співвітчизника.

Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган висловився про молодого таланта "Бундестім" Джамала Мусіалу. Цитує німця офіційний сайт УЄФА.

"Він неймовірний. З ним цікаво грати, тому що він може створити щось незвичайне в будь-якій ситуації.

Мусіала відіграє важливу роль у нашій команді. Він створює моменти, володіє хорошим останнім пасом, може забити. Я люблю його. Він вміє на полі все. А ще Джамал чудовий хлопець, дуже скромний. Якщо він продовжить у тому ж дусі, у нього є шанс стати одним із найкращих в світі", — сказав Гюндоган.

Нагадаємо, сьогодні, відбудуться заключні матчі у групі А. Збірна Німеччини гратиме з національною командою Швейцарії. Початок зустрічі, о 22:00 за київським часом.