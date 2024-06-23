Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Угорці та шотландці досі зберігають шанси на вихід з групи.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі висловився про майбутню гру з національною командою Шотландії в рамках 3-го туру Євро-2024. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Думаю, Шотландія завжди агресивна. Вважаю, що вона прагнула зіграти агресивно в перших двох матчах. Чи буде настільки ж агресивною з нами, побачимо.

Ми з Шотландією в одному човні: кожен хоче здобути три очки. Якщо зуміємо набрати цей максимум, це може допомогти нам вийти в наступний етап.

В двох попередніх матчах ми виглядали непогано на фоні дуже потужних суперників. Особливо у матчі з німцями. Але нам трохи не вистачило реалізації та везіння. Якщо ми зіграємо в атаці так само, як у другому матчі та будемо уважніше діяти в обороні, я впевнений, що нам вдасться здобути позитивний результат з шотландцями", — сказав Россі.

Нагадаємо, сьогодні, відбудуться заключні матчі у групі А. Збірна Угорщини (нуль очок) гратиме з національною командою Шотландії (один пункт). Початок зустрічі, о 22:00 за київським часом.