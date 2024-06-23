Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Результат є, гри немає.

Вінгер збірної Англії Джаррод Бовен відреагував на критику на адресу гри "Трьох Левів" після двох зіграних турів Євро-2024. Цитує англійця Goal.

"Я не знав, що критика настільки сильна. Однак Лінекер має право говорити про це, адже сам виступав за свою країну на високому рівні.

Вважаю, ознака справді хорошої команди — це коли ти граєш не так добре, як можеш, але при цьому впевнений, що не зазнаєш поразки.

У нас в активі чотири очки. Навколо багато галасу, багато обурення, начебто ми двічі програли та перебуваємо на останньому місці. Але реальність така, що ми очолюємо групу і підходимо до останньої гри в ній, знаючи, як перемогти. Ми з нетерпінням чекаємо цього матчу", — сказав англійський футболіст.

В заключному турі групового етапу збірна Англії гратиме з національною командою Словенії. Матч відбудеться 25-го червня, о 22:00 за київським часом.