Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Трьох Левів" нещадно критикують.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анже Постекоглу висловився щодо виступів збірної Англії на Євро-2024. Цитує австралійського фахівця Goal.

"Я думаю, що за такого сценарію має значення досвід. Пікфорд досить часто посилався на два останні турніри, і я впевнений, що саме про це говорять всередині команди. Раніше в них вже було чотири очки на груповому етапі.

Я думаю, ключове в тому, що все одно потрібно залишатися в сьогоденні. Те, що у вас вже було чотири очки в минулому і все склалося добре, не означає, що ви виграли. Це не означає, що таке станеться і цього разу, тому я, як і раніше, думаю, що вони зрозуміли, що їм потрібен якийсь поштовх на цьому турнірі, і наступна гра дасть їм можливість проявити це.

Деякий імпульс з точки зору форми, з точки зору футболістів, щоб грати з трохи більшою свободою та впевненістю. Тому що я думаю, якщо не прийти до цього в якийсь момент турніру, він вислизне від вас", — заявив Постекоглу.

Після двох зіграних турів збірна Англії посідає перше місце у групі С, набравши чотири пункти. В заключному турі групового етапу "Три Леви" гратимуть з національною командою Словенії. Матч відбудеться 25-го червня, о 22:00 за київським часом.