Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарці налаштовуються дуже серйозно.

Нападник збірної Швейцарії Брель Емболо висловився перед матчем 3-го туру групового етапу Євро-2024 з національною командою Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Завжди приємно повертатися туди, де ти колись грав. Ми знаємо багатьох гравців збірної Німеччини, але й вони знають нас. Ми постараємося зробити все, що в наших силах, як команда, підготуватися, знайти рішення в атаці й обороні та зробити гру для німців настільки складною, наскільки це можливо.

Мені дуже легко грати, коли команда виконує свою роботу. Коли в нас з'являється вільний простір, я отримую справжнє задоволення. Моя мета на полі — змінити ситуацію та допомогти команді. Я щасливий бути тут і в захваті від гри.

Підтримка чудова. Нам допомагає те, що Швейцарія та Німеччина є сусідами, тому нашим співвітчизникам легше сюди приїхати. Ми намагаємося зробити їх щасливими, продемонструвати наш рівень та змусити їх пишатися нами. Це особлива гра не тільки для команди, а й для всієї країни.

Це важлива гра для обох команд, тому що обидві можуть посісти перше місце. Я думаю, той факт, що ми сусіди, робить цей матч особливим для вболівальників. Це щось на кшталт дербі, якщо можна так висловитися", — заявив Емболо.

Матч між збірними Швейцарії та Німеччини відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.