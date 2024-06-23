Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо поділився очікуваннями від матчу з Іспанією на Євро-2024.

"Грати в цьому матчі — це радість. Для мене це прекрасні спогади, дуже важливий момент у моєму житті.

Такою є доля. Цей день буде незабутнім. Підійти до третього матчу, маючи шанси в групі смерті — неймовірно.

Резервний склад Іспанії міг би зіграти у фіналі Євро в статусі фаворита. У них є чітка ДНК, а ще люди, які можуть вбити з-за меж штрафного. Це дуже організована команда, вони дуже добре пресингують. Це найкраща команда в групі, але ми будемо старатися.

Я дуже задоволений своїми гравцями. Є речі, яких ми повинні навчитися. Але для Албанії це всього лише другий чемпіонат Європи. Ми на правильному шляху", — сказав Сілвіньйо.

Перед заключним туром Албанія посідає 3-тє місце в групі В з Іспанією, Італією та Хорватією. Іспанці, набравши 6 очок, гарантували собі перше місце в групі.