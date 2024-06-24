Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Угорці вирвали перемогу на останніх хвилинах матчу проти кельтів.

В рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 збірна Шотландії грала проти збірної Угорщини. Кельти після двох матчів мали у своєму активі лише один бал — за нічию проти Шотландії. Угорщина, своєю чергою, програла обидві зустрічі та підходила до вирішального двобою ні з чим. Тренерський штаб шотландців довірив місце в старті Скотту Маккенні та Біллі Гілмору.

Зі стартових хвилин матчу команди діяли доволі обережно, тому м'яч багато часу проводив в центрі поля. Шотландці більше володіли м'ячем, але завдати удару по воротах супротивника не могли. Угорці більше покладались на швидкі атаки, але й в них чогось дійсно небезпечного не виходило. Мотором кельтів виступав Макігнн, який регулярно діяв на правому фланзі.

Перший дійсно небезпечний момент відбувся вже наприкінці першого тайму, коли Собослаї накинув м'яч на дальню стійку зі штрафного, а Орбан пробив головою — м'яч зачепив поперечину та пішов над воротами. Перша половина гри пройшла під девізом боротьби, але без забитих голів. Команді пішли відпочивати за рівного рахунку.

В другому таймі гра пішла за звичним сценарієм, але хоча б стартові хвилини вийшли доволі активними у виконанні обох команд. Було помітно, що в перерві відбулась серйозна розмова, але це все одно не допомогло створити небезпеку.

В середині тайму відбулась подія, яка розділила м'яч на до та після. Після подачі зі штрафного черепно-мозкову травму отримав нападник угорців Ворго. Форварда винесли на ношах, а виглядало все дуже тривожно.Через цю подію арбітр компенсував до матчу 10 хвилин і ось тоді вже почалось найцікавіше. Спочатку Собослаї отримав м'яч в чужому штрафному та пробив з гострого кута — Ганн врятував свою команду. Трохи згодом Чобот увірвався в чужий штрафний й майже з тієї ж позиції, що й Собослаї пробив в дальню стійку.

Шотландці намагалась організувати фінальний штурм, але створили лише один напівшанс, коли Грант Генлі пробив з лінії штрафного, але Гулачі грамотно обрав позицію та врятував свою команду. Здавалось, що матч так і завершиться нічиєю 0:0, але на 10-й компенсованій хвилині Чобот відгукнувся на простріл з правого флангу та ударом в ближній кут вивів свою команду вперед. 0:1. Шотландці банально не встигли відігратись, а фінальний свисток зафіксував перемогу угорців, які завдяки цьому зберегли шанси вийти в плей-офф.

Шотландія - Угорщина 0:1

Гол: Чобот, 90+10

Шотландія: Ганн — Ролстон (Маклін, 84), Гендрі, Генлі, Маккенна, Робертсон (Морган, 88) — Макгінн (Армстронг, 76), Гілмор (Крісті, 83), Макгрегор, Мактоміней — Адамс (Шенкленд, 76)

Угорщина: Гулачі — Ботка, Орбан, Дардої (Солої, 74) — Болла (Чобот, 86), Стайлс (А. Нодь, 62), Шефер, Керкез (Ж. Нодь, 87) — Шоллої, Собослаї — Ворго (Адам, 74)

Попередження: Мактоміней — Стайлс, Орбан, Шефер