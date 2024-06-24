Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 24 червня і розпочнеться о 22:00.

У третьому турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться матч між збірними Албанії та Іспанії.

Албанія — Іспанія

Понеділок, 24 червня, 22:00. Стадіон Дюссельдорф Арена. Арбітр зустрічі — Гленн Нюберг

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Албанія, яка наразі посідає 3 позицію, випереджаючи Хорватію за різницею забитих і пропущених м'ячів, фінішує другою, якщо зможе здивувати іспанців, а Хорватія переможе Італію з різницею не більше ніж у два м'ячі, і потрапляння до фінальної 16-ки як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли треті місця, також не є чимось поза межами можливого.

Звісно, такі сценарії в першу чергу залежать від того, чи вдасться "червоно-чорним" зробити те, що поки що не вдалося ні Хорватії, ні Італії на поточному турнірі — відібрати очки чи навіть забити Іспанії, але підопічним Луїса де ла Фуенте можна пробачити, якщо вони трохи послаблять пильність тут.

"Ла Роха" мала перевагу протягом усього вечора 20 червня і заслужено здобула перемогу завдяки автоголу Ріккардо Калафіорі на 55-й хвилині матчу, який гарантував Іспанії вихід до наступного раунду як переможцю групи.

З шістьма набраними очками, чотирма забитими м'ячами і нулем пропущених Іспанія більш ніж підкреслила свій статус серйозного претендента на "континентальну славу".

Орієнтовні склади

Албанія: Стракоша — Балліу, Ісмаїлі, Джимсіті, Мітадж — Рамадані, Абраші, Аслані, Байрамі, Лачі — Броя.

Іспанія: Рая — Навас, Вівіан, Лапорт, Грімальдо — Меріно, Субіменді, Ольмо — Торрес, Хоселу, Оярсабаль.

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