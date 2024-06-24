Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 23 червня 2024 року.

Угорщина вирвала перемогу у Шотландії та фінішувала на третьому місці групи А.

Все йшло до нульової нічиєї, але на 10-й компенсованій хвилині Чобот відгукнувся на простріл з правого флангу та ударом в ближній кут вивів свою команду вперед.

Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.

Огляд матчу:

Шотландія - Угорщина 0:1

Гол: Чобот, 90+10

Шотландія: Ганн — Ролстон (Маклін, 84), Гендрі, Генлі, Маккенна, Робертсон (Морган, 88) — Макгінн (Армстронг, 76), Гілмор (Крісті, 83), Макгрегор, Мактоміней — Адамс (Шенкленд, 76)

Угорщина: Гулачі — Ботка, Орбан, Дардої (Солої, 74) — Болла (Чобот, 86), Стайлс (А. Нодь, 62), Шефер, Керкез (Ж. Нодь, 87) — Шоллої, Собослаї — Ворго (Адам, 74)

Попередження: Мактоміней — Стайлс, Орбан, Шефер