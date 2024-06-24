Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанці на груповому етапі демонструють дуже якісний футбол.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився щодо заключного матчу групового етапу Євро-2024 з Албанією. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я залишаюся спокійним. Ми знаємо, що нам є куди рости. Ми прогресуємо і досягаємо поставлених цілей. Іспанія хоче бути конкурентоспроможною командою, яка готова перемагати наших суперників і пристосовуватися до різних ігрових ситуацій. Ми можемо грати по-різному, і це дає нам можливість вибору.

Ми знаємо, наскільки сильна Албанія, хоча будь-яка команда може завдати проблем "стандартами". Але і ми показали свою силу при стандартних положеннях, як в атаці, так і в захисті. Матчі можуть зводитися до дрібних деталей, і саме вони можуть вирішити, яким буде результат. Ми хочемо самі творити свою долю. Іспанія не повинна боятися стандартних положень.

Всі гравці зосереджені й переслідують одну й ту саму мету, за яку ми всі наполегливо боремося. Ми тільки про це і говоримо в нашому тренувальному таборі. У мене немає сумнівів щодо них. Я знаю, що всі вони справжні професіонали своєї справи.

Албанія вже піднесла тут сюрприз. Знаємо, що нам буде дуже важко. Зробимо ті зміни, які вважатимемо за потрібне. Я повністю впевнені в кожному з 26 гравців у нашому складі. Не те щоб я не припускався помилок. У кожного є можливість зіграти тут на високому рівні, тож я гранично спокійний щодо цього", — сказав ентренадор збірної Іспанії.

Матч між збірними Іспанії та Албанії відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.