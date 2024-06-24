Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поляк ще має сили приносити користь своїй національній команді.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовські висловився про заключну гру на Євро-2024 з Францією та прокоментував подальшу кар'єру в національній команді своєї країни. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я не хочу потім шкодувати, що рано закінчив. Але мені не хочеться мучитися в сумнівах, коли цей момент настане. Поки він не настав. Я повинен відчути, що час настав. Ніхто не повинен підштовхувати мене до цього рішення. Це стосується тільки мене і моєї родини.

200 матчів за збірну? Не знаю, чи вийде. Грати стільки років на такому рівні з великими очікуваннями та намагатися втілити в життя не тільки свої мрії, а й мрії польського народу, — це тягар. Але я добре почуваюся у збірній. Атмосфера дозволяє отримувати задоволення від того, що ми тут.

Сподіваюся, це буде наш найкращий матч на турнірі. Хоча нам залишається грати тільки заради честі, я сподіваюся, що ми покажемо хороший футбол, створимо багато моментів та заб'ємо. Ми не можемо розвалитися, навіть якщо справи йдуть погано. Треба дотримуватися свого плану від початку і до кінця, незалежно від результату.

На цьому турнірі ми потрапили в дуже сильну групу. Франція, Нідерланди та Австрія перебувають на рівні чвертьфіналу Євро. Ми досягли дуже високої планки, яку, на жаль, не змогли подолати", — сказав Левандовські.

Нагадаємо, збірна Польщі стала першою командою, яка офіційно вилетіла з Євро-2024.