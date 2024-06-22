Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Кадра" провалює черговий великий турнір.

В рамках 2-го туру Євро-2024 у групі D, збірні Нідерландів та Франції розписали безгольову нічию (0:0).

Цей результат означає, що збірна Польщі стала першою командою, яка втратила шанси вийти в плей-офф Євро-2024. За підсумками останнього туру поляки можуть наздогнати Австрію за очками на третьому місці, але за рахунок сьогоднішньої перемоги в очній зустрічі (3:1) австрійці все одно будуть вище.

На попередньому чемпіонаті Європи "Кадра" також посіла останнє місце у своїй групі.