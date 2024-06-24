Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах 3-го туру чемпіонату Європи-2024 25-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нідерланди — Австрія: рефері — Іван Кружляк, асистенти рефері — Браніслав Ганцко, Ян Позор (всі — Словакія), четвертий рефері — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина), рефері ВАР — Марко Фрітц (Німеччина).

Франція — Польща: рефері — Марко Гвіда, асистенти рефері — Філіппо Мелі, Джорджіо Перетті (всі — Італія), четвертий рефері — Раде Обренович (Словенія), рефері ВАР — Массіміліано Ірраті (Італія).

Англія — Словенія: рефері — Клеман Тюрпен, асистенти рефері — Ніколя Дано, Бенжамен Пажес (всі — Франція), четвертий рефері — Халіл Мелер (Турція), рефері ВАР — Жером Брізар (Франція).

Данія — Сербія: рефері — Франсуа Летесьє, асистенти рефері — Сиріль Мюньє, Меді Рамуні (всі — Франція), четвертий рефері — Донатас Румшас (Літва), рефері ВАР — Бастіан Данкерт (Німеччина).