Досвідчений словак обслуговуватиме центральний матч ігрового дня.
Кружляк, getty images
24 червня 2024, 20:14
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах 3-го туру чемпіонату Європи-2024 25-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Нідерланди — Австрія: рефері — Іван Кружляк, асистенти рефері — Браніслав Ганцко, Ян Позор (всі — Словакія), четвертий рефері — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина), рефері ВАР — Марко Фрітц (Німеччина).
Франція — Польща: рефері — Марко Гвіда, асистенти рефері — Філіппо Мелі, Джорджіо Перетті (всі — Італія), четвертий рефері — Раде Обренович (Словенія), рефері ВАР — Массіміліано Ірраті (Італія).
Англія — Словенія: рефері — Клеман Тюрпен, асистенти рефері — Ніколя Дано, Бенжамен Пажес (всі — Франція), четвертий рефері — Халіл Мелер (Турція), рефері ВАР — Жером Брізар (Франція).
Данія — Сербія: рефері — Франсуа Летесьє, асистенти рефері — Сиріль Мюньє, Меді Рамуні (всі — Франція), четвертий рефері — Донатас Румшас (Літва), рефері ВАР — Бастіан Данкерт (Німеччина).