Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 25 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Франції та Польщі – представниками квартету D.

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Група D 1 Нідерланди 2 4 2 Франція 2 4 3 Австрія 2 3 4 Польща 2 0

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

[2] ФРАНЦІЯ — ПОЛЬЩА [26]

Вівторок, 25 червня, 19:00. BVB-Stadium, Дортмунд. Головний арбітр — Марко Гвіда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Франція ще не продемонструвала свій найвищий рівень у Німеччині, її мінімальна перемога над Австрією з рахунком 1:0 і нічия з Нідерландами (0:0) призвела до того, що дехто поставив під сумнів їхню можливу перемогу на Євро-2024.

Дійсно, "Ле Бле" можуть вважати себе щасливими, набравши чотири очки після двох матчів, враховуючи, що удар Хаві Сімонса на 69-й хвилині був суперечливо відмінений після того, як Дензел Дамфріс завадив Майку Меньяну зробити сейв.

Їхня нічия 0:0 проти Нідерландів стала для них 12-ю на чемпіонатах Європи та світу з першої нульової нічиєї в 1992 році, більше ніж у будь-якої іншої національної збірної за цей період.

Після цього критика на адресу команди Дешама посилилася.

Проте слід зазначити, що капітан і Кіліан Мбаппе не зіграв у у зустрічі з Нідерландами через перелом носа, який він отримав у матчі з Австрією.

Крім того, незважаючи на те, що Франція грає не так добре, як хотілося б, у перших двох іграх все ще є аспекти, які радують, особливо багатообіцяючі виступи Тео Ернандеса, Мбаппе і Н'Голо Канте.

Також вона не програвала в попередніх п’яти матчах і виграла 14 з попередніх 20.

Франція очолить групу, якщо вона виграє, а Нідерланди – ні, але якщо "Ле Бле" і голландці виграють або обидва зіграють у нічию, вони розділять перше і друге місця за різницею м’ячів, потім забитими м’ячами, потім дисциплінарними очками, де Франція займає вищу позицію.

Що стосується Польщі, то вона посіла четверте місце в групі D, програвши дві стартові гри проти Нідерландів, а потім Австрії.

Незважаючи на те, що "Кадра" все ще може завершити груповий етап з однаковою кількістю балів із Австрією, вони не можуть обігнати їх, тому що Австрія має перевагу за особистими зустрічами, враховуючи їхню перемогу з рахунком 3:1.

Справедливості заради, найкращий бомбардир і рекордсмен Роберт Левандовські не вийшов на заміну з Нідерландами через проблему зі стегном, отриманої їм під час товариської гри проти Туреччини перед турніром, а коли він вийшов на заміну на 60-й хвилині з Австрією, то мав обмежений вплив на результат.

Головний тренер Міхал Пробєж очолив національну збірну лише у вересні 2023 року та має період переважно позитивних результатів, вигравши шість із своїх 10 ігор і лише вперше програвши на Євро-2024.

Виліт Польщі на цій стадії змагань продовжує тенденцію її розчарувань на великих турнірах.

По суті, з 1986 року їм вдалося лише один раз дійти до чвертьфіналу Євро або Чемпіонату світу, причому це було на Чемпіонаті Європи 2016 року у Франції.

Щодо самого Євро, то хоча Польща кваліфікувалася на попередні п’ять турнірів, вона вилетіла на груповому етапі у чотирьох випадках.

Втім, мотивація топово завершити турнір все одно буде присутня та "Кадра" буде намагатися виграти.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: Ми завжди маємо необхідну кількість поваги до нашого суперника. Я впевнений, що ми будемо протистояти команді, яка докладе всіх зусиль, щоб перемогти. Це найвищий рівень футболу, тому ми не очікуємо, що польська команда підніматиме ногу з педалі газу".

Міхал Пробєж, головний тренер збірної Польщі: "Це правда, що у нас немає шансів на вихід у плей-оф, але у мене не було проблем із мотивацією гравців перед цим фінальним матчем. Вони дуже наполегливо працювали, і я сподіваюся, що ми покажемо хорошу гру. Звичайно, загалом ми розчаровані, але я все одно думаю, що ми привеземо добрі спогади додому з цього турніру".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Польща: Щесни — Ківьор, Саламон, Беднарек — Залевські, Зелінські, Романчук, Шиманські, Франковські — Левандовські, Букса.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Канте, Рабіо — Дембеле, Грізманн, Тюрам — Жиру.

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