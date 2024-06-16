Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє команди, що зіграють на Євро-2024.

Цього літа, з 14 червня по 14 липня 2024 року, у Німеччині пройде 17 в історії чемпіонат Європи з футболу. Для німців це буде друге (третє) проведення турніру, після далекого 1988 року та кількох матчів Євро-2020 у Мюнхені. Загалом десять стадіонів приймуть матчі майбутнього турніру, дев'ять із яких приймали ігри ЧС-2006.

Євро-2024. Склад групи D

ПОЛЬЩА

Станом на цей місяць збірна Польщі посідає 28 місце у рейтингу ФІФА.

Найбільший провал для поляків у рейтингу був у 2013 році, коли країна опустилася на 76 місце, а рекордним показником є ​​сьоме місце у 2017 році.

Шлях команди на Євро-2024

Для збірної Польщі відбіркова кампанія на Євро-2024 розпочалася з поразки проти Чехії (1:3), після чого була мінімальна перемога над Албанією та сенсаційна невдача у грі з Молдовою (2:3). Перше коло закінчилося перемогою над скромними Фарерськими островами (2:0), а друге розпочалося, як і перше – з поразки – цього разу від Албанії (0:2). Потім була перемога над Фарерськими островами (2:0) та дві нічиї проти Молдови (1:1) та Чехії (1:1).

Все це принесло команді Міхала Пробєжа третє місце у групі позаду Албанії та Чехії та місце у плей-оф. На першій стадії Польща легкою прогулянкою розгромила Естонію (5:1), після чого зустріла сильний опір Уельсу, від якого нещодавно у плей-оф відбору ЧС-2022 постраждала Україна. Поляки протрималися до серії пенальті (5:4), де єдиний сейв Войцеха Щесни приніс путівку на Євро-2024.

Товариські матчі Польщі перед Євро-2024

Перед європейською першістю Польща провела лише два контрольні матчі. У першій грі поляки обіграли нашу збірну України (3:1), але незважаючи на результат, втратили кількох гравців через травми, зокрема нападаючого Аркадіуша Міліка. У другій грі була здобута перемога над Туреччиною (2:1) з переможним голом на останній хвилині зустрічі.

Тренер: Міхал Пробєж

До збірної Польщі Міхал Пробєж тренував молодіжну команду поляків. Він прийшов на зміну Фернанду Сантушу після того, як поляки програли три з шести матчів за вісім місяців, поступившись Чехії, Молдові та Албанії.

У минулому він часто був запальним, але в новій ролі заспокоївся і здатний впоратися із тиском. Гравці хвалять його за гарний тактичний підхід та формування командного духу. Він мало що видає на публіці та довіряє своїй інтуїції та людям.

Під керівництвом 51-річного поляка Польща зберегла схему із трьома захисниками, яка переходить до 5-3-2 при обороні. Здебільшого збірна сподівається на свою головну зірку Роберта Левандовські, якому постійно мають давати м'ячі з флангів два крайні захисники. Найбільшим недоліком поляків є їхня одноманітна гра і якщо Левандовські буде не в кращій формі, то всі зусилля будуть зведені нанівець — рівноцінної заміни просто немає.

На клубному рівні Пробєж став віце-чемпіоном Польщі з Ягеллонією, а з Краковією став володарем Кубка країни.

Головна зірка та капітан: Роберт Левандовські (Барселона)

Якщо ви найкращий гравець країни за кількістю матчів (150) та найкращий бомбардир (82), вам важко не бути ключовим гравцем та капітаном національної команди. Все це про Роберта Левандовські.

Левандовські забивав за Польщу на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, у відборах та Лізі націй. Він різноплановий форвард, який здатний забивати голи на будь-який смак – лівою ногою, правою, головою.

Але перед Євро-2024 є побоювання щодо його фізичної форми після того, як форварда Барселони довелося зняти зі спарингу проти Туреччини. Роберт отримав м'язову травму і вже відомо, що він пропустить стартову гру групової стадії турніру проти Нідерландів. Якщо відновлення затягнеться і він не зможе взяти участь у турнірі, це стане серйозним ударом для Польщі та її амбіцій.

Стиль гри Польщі, заснований на навісах з флангів, доповнює головну якість Левандовські діяти у штрафному майданчику. Крім того, гра з двома нападниками попереду знижує навантаження на 35-річного поляка і дозволяє йому опускатися глибше, щоб почати атаку в будь-якій точці чужої половини поля.

Цілком можливо, що це буде останній великий міжнародний турнір для найкращого бомбардира всіх часів Польщі. До цього Роберт провів 11 матчів на чемпіонатах Європи, в яких забив п'ять голів. Це буде четверте Євро для Левандовські.

Молода надія: Якуб Ківьор (Арсенал)

Напевно головним останнім молодим відкриттям збірної є молодий захисник Арсеналу Якуб Ківьор, на рахунку якого у 24 роки 23 матчі у національній команді та один забитий м'яч.

Ківьор останнім часом дуже добре прогресує, що допомогло йому витіснити зі стартового складу "канонірів" українця Олександра Зінченка з лівого флангу. Він діє надійно в обороні та сильно допомагає в атакуючих діях команди, постійно роблячи навіси у штрафний майданчик. Все це підняло його трансферну вартість до 30 млн євро, що робить його найдорожчим гравцем польської збірної. Минулого сезону Якуб відіграв 30 матчів за Арсенал, у яких забив один гол та віддав три асисти. Для нього це буде дебютний чемпіонат Європи.

У збірній Польщі він має іншу роль – він центральний захисник, без якого складно уявити стартовий склад. За два роки він не пропустив жодного матчу.

Заявка збірної Польщі на Євро-2024

Воротарі: Войцех Щесни (Ювентус), Лукаш Скорупські (Болонья), Марцин Булка (Ніцца).

Захисники: Бартош Берешиньскі (Емполі), Ян Беднарек (Саутгемптон), Павел Давидович (Верона), Якуб Ківьор (Арсенал), Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Бартош Саламон (Лех), Себастьян Валюкевич (Емполі).

Півзахисники: Пшемислав Франковські (Ланс), Каміль Гросіцкі (Краковія), Якуб Модер (Брайтон), Якуб Петровські (Лудогорець), Тарас Романчук (Ягеллонія), Міхал Скураш (Брюгге), Бартош Сліш (Атланта Юнайтед), Себастьян Шиманські (Фенербахче), Даміан Шиманські (АЕК), Кацпер Урбанські (Болонья), Нікола Залевські (Рома), Пьотр Зелінські (Наполі).

Нападники: Роберт Левандовські (Барселона), Кароль Свідерські (Верона), Кшиштоф Пьонтек (Істанбул), Адам Букса (Антальяспор).

Шанси на перемогу збірної Польщі на Євро-2024 у групі D – прогноз Football.ua: 3 місце

НІДЕРЛАНДИ

Станом на цей місяць збірна Нідерландів посідає 7 місце у рейтингу ФІФА.

Найбільший провал для нідерландців у рейтингу був у 1997 та 2016 роках, коли країна опустилася на 22 місце, а рекордним показником є ​​друге місце у 2010 та 2011 роках. У серпні 2011 року Нідерланди були на першому місці у рейтингу ФІФА, але до кінця року цю позицію утримати їй не вдалося.

Шлях команди на Євро-2024

У відбірковій групі Нідерланди зустрілися з Францією, Грецією, Ірландією та Гібралтаром, причому проти команди Дідьє Дешама голландці не змогли набрати жодного очка, програвши обидві зустрічі. Чи зможуть Нідерланди взяти реванш за відбіркові матчі? Адже їм знову доведеться провести зустріч із Францією.

Ці дві поразки виявилися єдиними у відбірному циклі, а решту шість матчів команда Рональда Кумана виграла, посівши друге місце, відставши від французів на чотири очки. Проте результативність нідерландців бажає кращого — 17 забитих м'ячів проти 29 у Франції.

Товариські матчі Нідерландів перед Євро-2024

Перед європейською першістю збірна Нідерландів провела два контрольні матчі, обидва з яких закінчилися перемогами проти Канади та Ісландії з однаковим рахунком 4:0. Дуже хороша результативність при злагодженій обороні — те, що потрібно перед Євро-2024, але це були спаринги, в яких можна було експериментувати і головне обійтися без травм.

Тренер: Рональд Куман

Гравцями збірної Нідерландів керує Рональд Куман, який є легендарним гравцем у минулому. Як тренер він працював з Аяксом, Бенфікою, ПСВ, Валенсією, Феєнордом, Евертоном, Барселоною та кількома іншими.

Він не вперше працює на чолі збірної Нідерландів. Раніше Рональд очолював збірну у 2018-2020 роках. Тоді він взяв срібло у дебютній Лізі націй.

Куман є досить різноплановим тактичним фахівцем, який в одному матчі може задіяти кілька тактичних схем. В основному вибираються схеми з трьома захисниками та крайніми латералями, або класика з чотирма гравцями оборони.

Головна зірка: Тіджані Рейндерс (Мілан)

Головною зіркою збірної є півзахисник Френкі де Йонг, на рахунку якого 54 матчі у футболці національної команді (два м'ячі та шість асистів). Проте Де Йонг виключений з турніру через травму, через яку він не грав із квітня. Хто його замінить велике питання.

Жоден гравець збірної Голландії не провів більш видовищного сезону, ніж Тіджані Рейндерс, на якого варто звернути свою увагу. 25-річний хавбек раптово став одним із лідерів Мілана, а також вирвався на міжнародну арену. Його перехід з АЗ до Мілану за 19 млн євро минулого літа залишився непоміченим, але як його колишній клуб Твенте, мабуть, засмучує себе за те, що видалив його зі своєї академії у 2016 році.

Рейндерс не здався та пробився на вершину. Він підписав п'ятирічний контракт із Міланом і забив кілька вражаючих голів за клуб та збірну. Куман покладає на нього великі надії і, як очікується, поставить Рейндерса до стартового складу.

Капітан: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

Оборонна майстерність капітана Вірджила Ван Дейка та його здатність закривати простір у штрафному майданчику мають важливе значення для команди на етапах оборони та переходах в атаку. Тим часом його діагоналі до флангових гравців і паси через лінії є основою атакуючих ідей Кумана. Центральний захисник Ліверпуля також чудово грає у повітрі завдяки своїм габаритам.

На рахунку 32-річного нідерландця 68 поєдинків за збірну, в яких він забив дев'ять голів, що говорить про його ще одну якість — результативність при стандартах. Дивно, але для нього це буде дебютний Євро – до цього він грав у Лізі націй, ЧС, відборах та спарингах. Ось такий капітан у корабля імені Рональда Кумана.

Молода надія: Хаві Сімонс (Лейпциг)

Головною молодою зіркою збірної Нідерландів є вінгер Хаві Сімонс, якому 21 рік. Від молодого таланту, який успішно блукає по орендах, незважаючи на контракт із ПСЖ, чекають багато чого. У його послугах зацікавлені багато топ-клубів Європи, але ПСЖ не горить бажанням розлучатися з таким гравцем, особливо після відходу Кіліана Мбаппе.

Сімонс типовий номер 10, який здатний отримувати м'яч у найвужчому просторі та оминати суперників, створюючи моменти для своїх партнерів по команді. Креативність та технічність Сімонса у поводженні з м'ячем є каталізатором комбінацій збірної. На рахунку Сімонса 14 ігор за збірну та один гол, і для нього це буде перший чемпіонат Європи після дебютного ЧС-2022 у Катарі, де він відіграв лише сім хвилин.

На Євро-2024 Сімонс має стати одним із лідерів збірної після успішного сезону в Лейпцигу, де він забив 10 голів та віддав 15 асистів у 43 матчах.

Заявка збірної Нідерландів на Євро-2024

Воротарі: Барт Вербрюгген (Брайтон), Джастін Бейло (Феєнорд), Марк Флеккен (Брентфорд).

Захисники: Лютсарел Гертрейда (Феєнорд), Маттейс де Лігт (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Натан Аке (Манчестер Сіті), Стефан де Врей (Інтер), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Дейлі Блінд (Жирона), Дензел Думфріс (Інтер Мілан), Ян Матсен (Боруссія Д).

Півзахисники: Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Джорджиньо Вейналдум (Аль-Іттіфак), Тіджані Рейндерс (Мілан), Джої Верман, Єрді Схаутен (обидва — ПСВ), Раян Гравенберх (Ліверпуль).

Форварди: Ваут Веггорст (Гоффенгайм), Мемфіс Депай (Атлетіко), Коді Гакпо (Ліверпуль), Доніелл Мален (Боруссія Д), Стівен Бергвейн (Аякс), Джошуа Зіркзе (Болонья).

Шанси на перемогу збірної Нідерландів на Євро-2024 у групі D – прогноз Football.ua: 2 місце

АВСТРІЯ

Станом на цей місяць збірна Австрії посідає 25 місце у рейтингу ФІФА.

Найбільший провал для австрійців у рейтингу був у 2008 році, коли країна опустилася на 105 місце, а рекордним показником є ​​десяте місце у 2016 році.

Шлях команди на Євро-2024

Збірна Австрії кваліфікувалася на чемпіонат Європи, посівши друге місце в одній групі з Бельгією, Швецією, Азербайджаном та Естонією.

Команда Ральфа Рангніка втратила очки лише у матчах проти лідера групи: програла та зіграла внічию з Бельгією. Австрійці пропустили лише сім м'ячів, а забили 17, що є середнім показником у відбірковій кампанії.

В даний час Австрія видає приголомшливий відрізок — у 16 ​​останніх матчах "біло-червоні" лише раз поступилися — Бельгії у відборі Євро-2024. При цьому було 12 перемог – до бельгійців остання поразка була від Хорватії у Лізі націй у вересні 2022 року.

Товариські матчі Австрії перед Євро-2024

Перед чемпіонатом Європи Австрія провела два товариські поєдинки. У першій грі команда Рангніка обіграла Сербію (2:1) завдяки двом швидким м'ячам у перші 13 хвилин матчу, а потім була нічия зі Швейцарією (1:1).

Тренер: Ральф Рангнік

Діями австрійської збірної на Євро-2024 керуватиме німецький фахівець Ральф Рангнік. До 2021 року 65-річний німець працював виключно на батьківщині, очолюючи Штутгарт, Ганновер, Шальке, Гоффенгайм та Лейпциг.

У 2019 році Рангнік пішов з тренерської лави на посаду функціонера, працюючи головою департаменту по спорту у концерні Red Bull, але у листопаді 2021 року повернувся до тренерської роботи, ставши тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед до кінця сезону.

У квітні 2022 року Ральф підписав контракт із збірною Австрії. У збірній він пропагує енергійний та активний футбол, на відміну від минулих спеціалістів. Це подобається гравцям, звідси такі позитивні результати.

Німцю нелегко заслужити повагу в Австрії, але Рангнік продемонстрував той футбол, про який країна давно мріяла, підкоривши при цьому їхні серця. Він мало не зламав їх на тлі чуток про те, що він може перейти у Баварію. Полегшення було величезним, коли було оголошено, що він залишиться. Рангнік — тренер чітких вказівок і ясних слів, що тут цінують. В основному він використовує схему 4-2-2-2.

Головна зірка: Міхаель Грегорич (Фрайбург)

Нападник Міхаель Грегорич на даний момент є одним із ключових гравців збірної Австрії. 30-річний форвард Фрайбурга забив вісім голів у останніх 12 матчах за збірну, включаючи хет-трик у грі проти Туреччини, але справа не лише у голах.

Високий центральний нападник є чудовим виходом для команди Рангніка, коли вони не можуть організувати атаки через передачі низом. Грегорич є сполучною ланкою. Він чіпляється за м'яч, щоб його партнери по команді змогли забігти на чужу половину поля. Тим часом його своєчасні пробіжки за лінію оборони постійно тримають у напрузі захист суперника.

Не можемо не відзначити, що головною зіркою австрійців є її травмований капітан із Реала Давід Алаба, але він не зможе допомогти збірній, як і основний хавбек Ксавер Шлагер із Лейпцига. Що ще гірше, основний воротар Александер Шлагер також пропустить турнір через травму коліна.

Капітан: Марко Арнаутович (Інтер)

Капітаном збірної Австрії після травми Алаби є досвідчений нападник міланського Інтера Марко Арнаутович, якому вже 35 років. У минулій кампанії він відіграв 35 ігор та забив сім голів за "нерадзуррі".

Коли він на полі він капітан і лідер своєї команди – на його рахунку 112 матчів, 36 голів та 26 асистів. Магістр має культовий статус у своїй країні і має нахабність, яка прощається завдяки його грі на полі. Поряд з Алабою Марко є найважливішим австрійським футболістом останнього десятиліття. Як і раніше, він винятковий гравець, який може створювати моменти і самостійно вирішувати результат. Справжній ветеран, для якого це, найімовірніше, останній міжнародний турнір.

Якщо Арнаутовича на полі не буде, то капітаном буде півзахисник Конрад Лаймер із Баварії, який відіграв за національну команду 36 ігор. Для 27-річного австрійця це буде друге Євро у карь’єрі.

Молода надія: Ніколас Зайвальд (Лейпциг)

Однією з молодих надій збірної Австрії є півзахисник Ніколас Зайвальд із Лейпцига. 23-річний футболіст провів за національну команду 24 матчі і в останніх зустрічах виступає в основному складі.

Минулого сезону Зайвальд провів 27 матчів, в яких віддав два асисти. Так, звичайно, конкуренція в Лейпцигу більш серйозніша, ніж у збірній, але свої ігрові хвилини для підтримки форми він отримує. Разом з Лаймером він повинен закрити центр поля та допомагати атакуючим діям своєї команди.

Зайвальд – знахідка для будь-якого тренера. Він утілює у собі все, що можна бажати від цієї позиції. Він грає ненав'язливо, але ефективно, рідко припускається помилок та може диктувати ритм гри, що є винятковим явищем для гравця його віку. Це лише питання часу, коли він також опиниться в центрі уваги.

Заявка збірної Австрії на Євро-2024

Воротарі: Ніклас Гедль (Рапід В), Гайнц Лінднер (Юніон Сен-Жиллуаз), Патрік Пентц (Брондбю).

Захисники: Флавіус Данилюк (РБ Зальцбург), Кевін Дансо (Ланс), Філіпп Лінгарт (Фрайбург), Філіпп Мвене (Майнц), Штефан Пош (Болонья), Гернот Траунер (Феєнорд), Максіміліан Вебер (Боруссія М), Леопольд Керфельд (Рапід В).

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Марко Грюлль (Рапід), Флоріан Кайнц (Кельн), Конрад Лаймер (Баварія), Александер Прасс (Штурм), Марсель Забітцер (Боруссія Д), Романо Шмід (Вердер), Матіас Зайдль (Рапід В), Ніколас Зайвальд (РБ Лейпциг), Патрік Віммер (Вольфсбург).

Нападники: Марко Арнаутович (Інтер), Максіміліан Ентруп (Гартберг), Міхаель Грегорич (Фрайбург), Андреас Вайманн (Вест Бромвіч).

Шанси на перемогу збірної Австрії на Євро-2024 у групі D – прогноз Football.ua: 4 місце

ФРАНЦІЯ

Станом на цей місяць збірна Франції посідає 2 місце у рейтингу ФІФА.

Найбільший провал для французів у рейтингу був у 2010 році, коли країна опустилася на 26 місце, а рекордним показником є ​​перше місце у 2001, 2002, 2018 роках.

Шлях команди на Євро-2024

У збірної Франції традиційно одна з найсильніших команд Європи і не дивно, що відбірковий етап вона пройшла без проблем та провалів.

Команда Дідьє Дешама виграла сім матчів із восьми і лише в останньому турі зіграла внічию з Грецією (2:2). Французи забили 29 голів і пропустили лише три — за цими показниками вони поступилися лише Португалії — 36 забитих м'ячів та два пропущені.

Для Франції Євро-2024 – можливість завоювати третій титул після 1984 та 2000 років. Найближче до третього титули французи були у 2016 році, коли посіли друге місце, поступившись у фіналі Португалії.

Товариські матчі Франції перед Євро-2024

Перед європейською першістю в Німеччині Франція провела два товариські матчі, після обох з яких було над чим подумати. У першій грі французи обіграли скромний Люксембург (3:0), а згодом були нулі з Канадою. Французи мають дуже багатий вибір гравців, де всі хочуть грати. Головному тренеру доводиться нелегко, щоб розподілити ігровий час і при цьому досягати потрібного результату.

Тренер: Дідьє Дешам

Головним тренером збірної Франції є всім відомий Дідьє Дешам, з яким пов'язані всі успіхи країни у футболі за останнє десятиліття. Під керівництвом Дешама нинішнє золоте покоління Франції вийшло у фінал трьох із чотирьох останніх великих турнірів і воно відчайдушно намагатиметься додати ще один трофей до свого тріумфу на ЧС-2018.

Дешам очолює збірну з літа 2012 року і разом вони провели вже 153 матчі, з яких було 99 перемог. До цього Дідьє успішно працював з Марселем, Ювентусом та Монако.

Головна зірка: Антуан Грізманн (Атлетіко)

Ніхто не має жодних сумнівів у зіркових якостях Кіліана Мбаппе та його значущості для французів, але ключовим гравцем нинішньої збірної Франції, безперечно, є Антуан Грізманн.

Нападник Атлетіко впродовж усієї своєї міжнародної кар'єри грав попереду, забивши 44 голи з моменту свого дебюту, який відбувся 10 років тому. Перехід на позицію "вісімки" у 2022 році підвищив його значущість для команди.

З глибшої позиції Грізманн може здійснювати пізні забіги до штрафного майданчика, щоб замикати простріли, або забезпечувати партнерів по команді точними передачами в останній третині поля. Крім того, Грізманн повністю усвідомлює свою нову позицію у збірній у центрі поля, коли Франція захищається, надаючи пресинг по всьому полю.

Капітан: Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Капітаном збірної Франції є новоспечений нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який цього літа перейшов із ПСЖ. У свої 25 років Мбаппе провів за збірну 79 ігор, в яких забив 47 голів та віддав 33 асисти, і він одна з ключових фігур Євро-2024, за якою стежитимуть багато хто на турнірі, тим більше перед його дебютом у складі Реалу.

Багато хто говорить, що через весь галас навколо ПСЖ і Реала, Мбаппе втратив у своїй грі і всі ми чітко це можемо бачити за його останніми матчами. Однак його результативність продовжує підкорювати — 48 ігор, 44 голи та 10 асистів у складі парижан.

Якщо Мбаппе зможе відкинути всі свої думки про клубне життя, то він знову може набути колишньої форми та впевненості, що безумовно позитивно позначиться на всій збірній.

Молода надія: Варрен Заїр-Емері (ПСЖ)

Молодою надією золотого покоління французів є півзахисник Варрен Заїр-Емері з ПСЖ, який минулого сезону суттєво додав у своїй грі.

На його рахунку лише три гри у збірній і лише 20 хвилин в офіційних зустрічах, але у нього все ще попереду — йому лише 18 років, а він вже став основним гравцем ПСЖ, де відіграв 43 гри, забив три м'ячі та віддав сім асистів.

На Євро-2024 Заїр-Емері може отримати суттєве збільшення ігрового часу у футболці збірної. А ось як він ним скористається – подивимося.

Заявка збірної Франції на Євро-2024

Воротарі: Альфонс Ареола (Вест Гем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс)

Захисники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менді (Реал), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Юссуф Фофана (Монако), Адрієн Рабьо (Ювентус), Варрен Заїр-Емері (ПСЖ), Орельєн Чуамені (Реал), Антуан Грізманн (Атлетіко), Нголо Канте (Аль-Іттіхад), Едуардо Камавінга (Реал). Нападники: Бредлі Баркола (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія), Олів'є Жиру (Лос-Анджелес), Рандаль Коло Муані (ПСЖ), Кіліан Мбаппе (Реал), Маркус Тюрам (Інтер).

Шанси на перемогу збірної Австрії на Євро-2024 у групі D – прогноз Football.ua: 1 місце

РОЗКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ D

Тур 1

16 червня

16:00 Польща — Нідерланди

17 червня

22:00 Австрія — Франція

Тур 2

21 червня

19:00 Польща — Австрія

22:00 Нідерланди — Франція

Тур 3

25 червня

19:00 Нідерланди — Австрія

19:00 Франція — Польща

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Підсумкове розташування команд у групі, якщо не буде жодних сюрпризів, залежатиме від очних матчів фаворитів – Франції та Нідерландів за перші місця, та команд, які, як очікується, боротимуться за третє місце – Австрії та Польщі.