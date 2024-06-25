Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник задоволений, що його команда вийшла в наступний раунд.

Джованні Ді Лоренцо оцінив вихід збірної Італії в плей-оф Євро-2024.

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"Скуадра адзурра" зіграла внічию з Хорватією (1:1) у 3-му турі й посіла 2-ге місце в групі.

"Це був важкий матч, але головне було вийти зі складної групи. Ми щасливі. Приємно зіграти внічию і пробитися в плей-оф в останній момент.

Можливо, проти Іспанії ми здавалися вразливими, чого не повинно бути у виконанні такої чудової команди, як наша. Нам безумовно потрібно рости, навіть якщо на таких турнірах часу на це не вистачає.

Звичайно, в плані гри ми можемо домогтися більшого, але в плані ставлення до справи ми навряд чи заслуговуємо на докір. Це точка, від якої ми повинні відштовхуватися", — сказав захисник збірної Італії.