Захисник задоволений, що його команда вийшла в наступний раунд.
Джованні Ді Лоренцо, GETTY IMAGES
25 червня 2024, 10:59
Джованні Ді Лоренцо оцінив вихід збірної Італії в плей-оф Євро-2024.
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"Скуадра адзурра" зіграла внічию з Хорватією (1:1) у 3-му турі й посіла 2-ге місце в групі.
"Це був важкий матч, але головне було вийти зі складної групи. Ми щасливі. Приємно зіграти внічию і пробитися в плей-оф в останній момент.
Можливо, проти Іспанії ми здавалися вразливими, чого не повинно бути у виконанні такої чудової команди, як наша. Нам безумовно потрібно рости, навіть якщо на таких турнірах часу на це не вистачає.
Звичайно, в плані гри ми можемо домогтися більшого, але в плані ставлення до справи ми навряд чи заслуговуємо на докір. Це точка, від якої ми повинні відштовхуватися", — сказав захисник збірної Італії.