Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Златко Далича майже немає шансів потрапити в плей-офф.

В рамках матчу третього туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Хорватії грала проти Італії. "Шашковим" була потрібна лише перемога, щоб пройти в плей-офф, бо з двома або менше балами майже неможливо розраховувати на більше. Італійці вже не могли посісти першу сходинку після поразки іспанцям, тому збирались втримати свою позицію.

Лучано Спаллетті вирішив дати відпочинок Федеріко К'єзі та Давіде Фраттезі, при цьому змінивши схему на гру в три центральні захисники. Хорвати вийшли без габаритного центрального нападника — місце в центрі нападу зайняв Андрій Крамарич.

З перших хвилин команда Златко Далича намагалась заволодіти ігровою ініціативою, а італійці були не проти грати другим номером. Перший момент виник доволі швидко - Сучич наважився на удар з-за меж штрафного, а Доннарумма з трудом перевів м'яч на кутовий. "Шашкові" намагались загострювати ситуацію, але Доннарумма діяв бездоганно.

Перший дійсно небезпечний момент італійців виник вже ближче до кінця першої треті гри, а саме коли Барелла навісив на дальню стійку, а Бастоні пробив під поперечину — Ліваковіч дивом встиг зміститися та врятував свою команду. В той відтинок гри італійці нарешті прокинулись та трохи відсунули гру від своїх воріт.

Відпочивати команди пішли за рівного рахунку, а на початку другого тайму хорвати заробили кутовий. Крамарич пробив з меж штрафного і влучив у руку Фраттезі, який тільки но з'явився на заміну. Лука Модрич пробив низом в правий від себе кут, але Доннарумма витягнув удар. Втім, це лише відклало неминуче — через хвилину Будімір переправив м'яч в один дотик в бік воріт Доннарумми, той врятував, але першим на добиванні був Модрич. Лука все ж таки забив. 1:0.

Команда Лучано Спаллетті одразу пішла вперед великими силами й могла встановити паритет, коли Бастоні пробив головою після подачі з правого флангу з кутового, але м'яч пройшов трохи вище поперечини. Трошки пізніше Дарміан отримав м'яч в чужому штрафному й пробив з лівої ноги — заблокували постріл Маттео.

Тренерські штаби обох команд намагались змінити хід зустрічі й в якийсь момент здавалось, що італійці дотиснуть хорватів та здобудуть нічию, але наприкінці матчу хорвати відсунули гру від своїх воріт й дуже вдало втримували рахунок, але трохи не вистачило. Калафіорі протягнув м'яч через центральну зону та покотив ліворуч на Дзакканьї, а той ударом в один дотик послав м'яч у верхній кут. 1:1. Майже одразу після цього арбітр дав фінальний свисток, який вивів італійців у плей-офф, де вони зіграють проти Швейцарії.

Хорватія — Італія 1:1

Голи: Модрич, 55 - Дзакканьї, 90+8

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (Маєр, 80), Брозович, Ковачич (Перішич, 71) — Сучич (Іванушец, 70), Крамарич (Юранович, 90), Пашалич (Будімір, 46)

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дарміан (Фаджолі, 81) — Барелла, Жоржиньо (Дзакканьї, 81) — Распадорі (Скамакка, 75), Пеллегріні (Фраттезі, 46), Дімарко (К'єза, 60) — Ретегі

Попередження: Сучич, Іванушец, Понграчич, Станішич, Брозович, Модрич — Калафіорі, Фаджолі