Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Провели аналіз ситуації в усіх групах.

Два тури групового етапу чемпіонату Європи-2024 офіційно залишились позаду, тож перед нами розгорнулась чітка картина щодо того, які команди все ще залишаються в боротьбі за місця в плей-оф, а яким уже варто роздумувати над квитками на літак із Німеччини.

У цьому плані абсолютною невдахою є збірна Польщі, для якої матч проти Франції в останній ігровий день групи D не матиме жодного значення. На відміну від суперників, але про них ми ще поговоримо в цьому матеріалі.

Правила розподілу місць

У Регламенті турніру є такий собі артикль 21.03, відповідно до якого й визначатимуться чотири найкращих команди з третіх місць кожної з груп за наступними критеріями в спадаючому порядку пріоритетів:

a) більша кількість очок;

b) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

c) більша кількість забитих м’ячів;

d) більша кількість перемог;

e) менша сума дисциплінарних балів, що враховує лише жовті та червоні картки, отримані у всіх матчах групи (червона картка = 3 бали, жовта картка = 1 бал, вилучення за дві жовті картки в одному матчі = 3 бали).

f) позиція в загальному рейтингу європейського відбору, або, якщо Німеччина, команда країни-господаря змагань, бере участь у порівнянні, відбувається жеребкування.

Після визначення чотирьох найкращих команд, що посіли треті місця, стаття 21.05 Регламенту пояснює, яка команда, що посіла третє місце, грає в разі нічиєї. Але то вже трохи інша історія.

Що робити за рівності очок поміж командами

Очевидно, що такі випадки цілком можуть трапитись, тож Регламент надає пояснення й на цей випадок.

Якщо дві або більше команд в одній групі мають однакову кількість очок після завершення групового етапу фінального турніру, то для визначення їхнього місця в турнірній таблиці застосовуються наступні критерії, у наведеному порядку:

a) більша кількість очок, набраних у матчах, зіграних між відповідними командами;

b) більша різниця забитих і пропущених м'ячів за результатами матчів, проведених між відповідними командами;

c) більша кількість забитих м'ячів у матчах, проведених між відповідними командами

d) якщо після застосування критеріїв а) – c) команди все ще мають однаковий рейтинг, критерії а) – c) повторно застосовуються виключно до матчів між командами, що залишились, для визначення їх остаточного рейтингу.

Якщо ця процедура не призводить до прийняття рішення, критерії e) – h) застосовуються в порядку, зазначеному для двох або більше команд, які все ще мають рівні рейтинги;

e) більша різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх матчах групи;

f) більша кількість забитих м’ячів у всіх матчах групи;

g) менша загальна кількість дисциплінарних очок, що базується лише на жовтих та червоних картках, отриманих гравцями та офіційними особами команди у всіх матчах групи (червона картка = 3 очки, жовта картка = 1 очко, вилучення за дві жовті картки в одному матчі = 3 очки);

h) позиція в загальному рейтингу європейського відбору, або, якщо Німеччина, команда країни-господарки турніру, бере участь у порівнянні, жеребкування.

Якщо дві команди, які мають однакову кількість очок і однакову кількість забитих і пропущених м'ячів, грають свій останній матч у групі одна проти одної і все ще мають рівну кількість очок наприкінці цього матчу, їх остаточне місце визначається ударами з пенальті, за умови, що жодна інша команда в групі не має такої ж кількості очок після завершення всіх матчів у групі.

Якщо більше двох команд мають однакову кількість очок, застосовуються критерії, перераховані в пункті 20.01. Про це на прикладі збірної України ми розповідали в цьому матеріалі.

А тепер перейдемо до кожної групи окремо.

Група A

ГРУПА A 1 Німеччина 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Швейцарія 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Шотландія 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Угорщина 2 0 0 2 1 5 -4 0



Матчі 23 червня: Швейцарія (4 очки) — Німеччина (6), Шотландія (1) — Угорщина (0).

Німеччина: уже вийшла до плей-оф і не буде нижче за другу сходинку. Виграє групу, якщо уникнуть поразки від Швейцарії.

Швейцарія: опиниться в плей-оф, якщо уникне поразки від Німеччини або Шотландія не переможе Угорщину.

Якщо Швейцарія програє, а Шотландія виграє, то їх порівняють за загальною різницею м’ячів, потім за загальною кількістю забитих м’ячів, потім за дисциплінарними очками, потім за рейтингом європейської кваліфікації.

Швейцарія виграє групу, якщо переможе Німеччину.

Шотландія: опиниться в плей-оф із другого місця, якщо переможе Угорщину, а Швейцарія програє Німеччині, за умови, що Шотландія випередить Швейцарію за показниками, про які згадано вище. Шотландія не зможе вийти до раунду 16, якщо програє.

Угорщина: не буде серед двійки лідерів за жодних умов і не зможе вийти до плей-оф, якщо не переможе Шотландію.

Група B

ГРУПА B 1 Іспанія 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Італія 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Албанія 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Хорватія 2 0 1 1 2 5 -3 1



Матчі 24 червня: Албанія (1) — Іспанія (6), Хорватія (1) — Італія (3).

Іспанія: уже виграла групу.

Італія: опиниться в плей-оф із другої сходинки, якщо уникне поразки від Хорватії. Італія не гратиме в плей-оф, якщо програє, а Албанія переможе Іспанію.

Албанія: опиниться в плей-оф із другої сходинки, якщо переможе Іспанію, а Хорватія переможе Італію, за умови, що Албанія випередить Хорватію за загальною різницею м’ячів, або за загальною кількістю забитих м’ячів, або за дисциплінарними очками, або за рейтингом європейської кваліфікації.

Албанія не зможе потрапити плей-оф, якщо програє або зіграє внічию, а Хорватія переможе Італію.

Хорватія: опиниться в плей-оф, якщо переможе Італію, а Албанія не переможе Іспанію (якщо Албанія також переможе, Хорватія та Албанія розділять друге та третє місце за вищезазначеними критеріями).

Хорватія не зможе вийти до плей-оф, якщо програє, або якщо зіграє внічию, а Албанія уникне поразки.

Група C

ГРУПА C 1 Англія 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Данія 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Словенія 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Сербія 2 0 1 1 1 2 -1 1



Матчі 25 червня: Англія (4) — Словенія (2), Данія (2) — Сербія (1)

Англія: опиниться в плей-оф, якщо уникне поразки від Словенії або Данія не переможе Сербію.

Англія виграє групу, якщо переможе Словенію або якщо Англія зіграє внічию, а Данія не переможе.

Якщо Англія зіграє внічию, а Данія переможе, вони розділять перше і друге місце за загальною різницею м'ячів, потім за загальною кількістю забитих м'ячів, потім за дисциплінарними очками, потім за рейтингом європейської кваліфікації.

Англія не може посісти нижче третього місця.

Данія: опиниться в плей-оф, якщо переможе Сербію.

Якщо Данія і Словенія зіграють внічию, вони розділять друге і третє місце за критеріями, описаними вище, аналогічно перше і друге місце, якщо Данія і Словенія виграють (або Данія і Англія, якщо Данія виграє, а Англія зіграє внічию), або третє і четверте місце, якщо Данія і Словенія програють.

Данія не зможе вийти до плей-оф, якщо програє, а Словенія уникне поразки.

Словенія: опиниться в плей-оф, якщо переможе Англію.

Словенія виграє групу, якщо переможе Англію, а Данія — ні.

Якщо Словенія і Данія обидві переможуть, вони розділять перше і друге місце за критеріями, описаними вище, аналогічно друге і третє місце, якщо обидві зіграють внічию, або третє і четверте місце, якщо обидві програють, або Словенія і Сербія за третє або четверте місце, якщо Словенія програє, а Сербія зіграє внічию.

Сербія: опиниться в плей-оф, якщо переможе Данію, а Словенія не переможе Англію (якщо Сербія і Словенія виграють, Сербія буде третьою після Англії за кількістю очних зустрічей).

Якщо Сербія зіграє внічию, а Словенія програє, вони розділять третє і четверте місце за вищеописаними критеріями. Сербія не зможе вийти до плей-оф, якщо програє, або якщо зіграє внічию, а Словенія уникне поразки.

Група D

ГРУПА D 1 Нідерланди 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Франція 2 1 1 0 1 0 1 4 3 Австрія 2 1 0 1 3 2 1 3 4 Польща 2 0 0 2 2 5 -3 0



Матчі 25 червня: Нідерланди (4) — Австрія (3), Франція (4) — Польща (0)

Нідерланди: опиниться в плей-оф (із одного з перших двох місць), якщо уникнуть поразки від Австрії.

Нідерланди виграють групу, якщо вони переможуть, а Франція ні, або якщо Нідерланди зіграють внічию, а Франція програє.

Нідерланди посядуть друге місце, якщо зіграють внічию, а Франція переможе.

Якщо Нідерланди і Франція обидві виграють або обидві зіграють внічию, вони розділять перше місце за загальною різницею м’ячів, потім за загальною кількістю забитих м’ячів, потім за дисциплінарними очками, потім за рейтингом європейських відбіркових турнірів.

Аналогічно, якщо Нідерланди та Франція обидві програють, вони поділять друге та третє місце за тими ж критеріями.

Франція: опиниться в плей-оф (із одного з перших двох місць), якщо уникне поразки від Польщі або якщо Австрія не переможе Нідерланди.

Франція виграє групу, якщо переможе Австрія, а Нідерланди — ні.

Якщо Франція і Нідерланди обидві виграють або обидві зіграють внічию, вони будуть розподілені на перше і друге місце за вищевказаними критеріями, аналогічно на друге і третє місце, якщо вони обидві програють.

Австрія: опиниться в плей-оф (із одного з перших двох місць), якщо переможе Нідерланди.

Австрія виграє групу, якщо вони переможуть, а Франція — ні.

Якщо Австрія зіграє внічию, а Франція програє, Австрія посяде третє місце після Франції за кількістю набраних очок.

Польща: дивиться на це все й нічого не розуміє.

Група E

ГРУПА E 1 Румунія 2 1 0 1 3 2 1 3 2 Бельгія 2 1 0 1 2 1 1 3 3 Словаччина 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Україна 2 1 0 1 2 4 -2 3



Матчі 26 червня: Словаччина (3) — Румунія (3), Україна (3) — Бельгія (3)

Румунія: опиниться в плей-оф із одного з перших двох місць, якщо уникне поразки від Словаччини.

Румунія виграє групу, якщо переможе, а Бельгія не переможе Україну.

Якщо обидві гри будуть зіграні внічию, Румунія посяде перше місце, якщо Бельгія не заб’є більше голів у своїй грі.

Румунія не зможе вийти до плей-оф, якщо програє, а Україна уникне поразки.

Бельгія: опиниться в плей-оф із одного з перших двох місць, якщо уникне поразки від України.

Бельгія виграє групу, якщо вона переможе, а Словаччина не переможе Румунію, або якщо обидва матчі будуть зіграні внічию і Бельгія заб’є більше голів у своєму матчі, аніж Румунія.

Бельгія не зможе вийти до раунду 16, якщо програє, а Румунія уникне поразки.

Словаччина: опиниться в плей-оф із одного з перших двох місць, якщо переможе Румунію.

Словаччина посяде третє місце, якщо зіграє внічию.

Словаччина посяде перше місце, якщо переможе, а Україна не переможе Бельгію.

Словаччина не зможе потрапити до плей-оф, якщо програє, а Бельгія уникне поразки.

Україна: читайте наш матеріал.



Група F

ГРУПА F 1 Португалія 2 2 0 0 5 1 4 6 2 Туреччина 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Чехія 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Грузія 2 0 1 1 2 4 -2 1



Матчі 26 червня: Грузія (1) — Португалія (6), Чехія (1) — Туреччина (3)

Португалія: займається власними справами, як переможець групи.

Туреччина: опиниться в плей-оф із другого місця, якщо уникне поразки від Чехії.

Туреччина не зможе вийти до плей-оф, якщо вона програє, а Грузія переможе Португалію.

Чехія: опиниться в плей-оф із другого місця, якщо переможе Туреччину, а Грузія не переможе Португалію.

Якщо Чехія і Грузія виграють, вони розділять друге і третє місце за загальною різницею м’ячів, потім за загальною кількістю забитих м’ячів, потім за дисциплінарними очками, потім за рейтингом європейських відбіркових турнірів.

Чехія посяде третє місце, якщо зіграє внічию, а Грузія не переможе.

У разі поразки Чехія не зможе потрапити до плей-оф.

Грузія: опиниться в плей-оф із другого місця, якщо переможе Португалію, а Чехія переможе Туреччину, за умови, що Грузія випередить Чехію за критеріями, описаними вище.

Грузія не зможе вийти до раунду 16, якщо програє, або якщо зіграє внічию, а Чехія уникне поразки.

Отже, 20 команд усе ще залишаються в перегонах і лише 13 із них удасться подай на один раунд плей-оф продовжити свою участь на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині.