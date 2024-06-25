Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 25 червня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Англії та Словенії — представниками квартету С.

Поєдинок відбудеться 25 червня на Рейн Енергі Штадіон у Кельні, а обслуговуватиме його французький арбітр Клеман Тюрпен. Початок — о 22:00.

Дивитися матч між Англією та Словенією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

Текстова трансляція буде доступна на Football.ua у нашому матч-центрі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНГЛІЯ — СЛОВЕНІЯ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ C ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ: