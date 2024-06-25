Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи D, у якому зіграють Франція та Польща.

Франція та Польща зіграють у Дортмунді в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті D.

Дідьє Дешам, після нічиєї проти Нідерландів (0:0), залучив до стартового складу Мбаппе та Баркола до лінії нападу.

Міхал Пробєж, після поразки від Австрії (1:3), використав із перших хвилин Скорупські в рамці воріт, тоді як Модер гратиме в центрі поля, а Левандовські та Урбанські долучаться до атаки.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені, Канте, Рабьо — Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Менді, Камавінга, Грізманн, Жиру, Коло Муані, Тюрам, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате.



Польща: Скорупські — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Модер, Зелінські, Залевські — Шиманські, Левандовські, Урбанські.