Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи D, у якому зіграють Франція та Польща.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 червня 2024, 18:12
Франція та Польща зіграють у Дортмунді в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті D.
Дідьє Дешам, після нічиєї проти Нідерландів (0:0), залучив до стартового складу Мбаппе та Баркола до лінії нападу.
Міхал Пробєж, після поразки від Австрії (1:3), використав із перших хвилин Скорупські в рамці воріт, тоді як Модер гратиме в центрі поля, а Левандовські та Урбанські долучаться до атаки.
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені, Канте, Рабьо — Дембеле, Мбаппе, Баркола.
Запасні: Самба, Ареола, Павар, Менді, Камавінга, Грізманн, Жиру, Коло Муані, Тюрам, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате.
Запасні: Щесни, Булка, Саламон, Валюкевич, Пьотровські, Свідерські, Гросіцкі, Романчук, Пухач, Букса, Шиманські, Берешинські, Пьонтек, Сліш, Скураш.
Польща: Скорупські — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Модер, Зелінські, Залевські — Шиманські, Левандовські, Урбанські.
Гра Франція — Польща почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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