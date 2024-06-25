Стали відомі склади команд на матч Євро-2024.
Марк Геї, getty images
25 червня 2024, 21:14
В матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Англії зіграє проти Словенії. В стартовому складі команди Саутгейта вийде Марк Геї та Коннор Галлагер. У Словенії в запасі залишився Беньямін Вербич.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр — Галлагер, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Конса, Данк, Гомес, Шоу, Александер-Арнольд, Палмер, Вортон, Мейну, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе
Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Черин, Елшнік, Млакар — Шпорар, Шешко
Запасні: Белец, Векич, Брекало, Балковец, Блажич, Горенц Станкович, Куртич, Горват, Жугель, Зелькович, Іличич, Вербич, Ловрич, Віпотнік, Целар
Нагадаємо, матч Англія — Словенія розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.