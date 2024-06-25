Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Данія та Сербія.
Душан Тадич, Getty Images
25 червня 2024, 21:23
Данія та Сербія зіграють у Мюнхені в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету C.
Каспер Юльманн, після нічиєї проти Англії (1:1), залучив до стартового складу Ба на правому фланзі.
Драган Стойкович, на тлі нічиєї проти Словенії (1:1), використав із перших хвилин Міяйловича та Живковича на флангах, тоді як Гудель долучиться до центру поля, а Самарджич зіграє праворуч в атаці.
Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Ба, Юльманн, Гейб’єрг, Меле — Еріксен — Гойлунн, Вінд.
Запасні: Германсен, Роннов, К’єр, Єнсен, Ділейні, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Нергор, Крістіансен, Поульсен, Дреєр, Р. Крістенсен, Брюн-Ларсен.
Запасні: Петрович, В. Мілінкович-Савич, Стоїч, Максимович, Влахович, Йович, Тадич, Бабич, Костич, Ратков, С. Мілінкович-Савич, Гачінович, Спаїч, Младенович, Бірманчевич.
Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Міяйлович, Ілич, Гудель, Живкович — Самарджич, Мітрович, Лукич.
Гра Данія — Сербія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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