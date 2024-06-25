Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Данія та Сербія.

Данія та Сербія зіграють у Мюнхені в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету C.

Каспер Юльманн, після нічиєї проти Англії (1:1), залучив до стартового складу Ба на правому фланзі.

Драган Стойкович, на тлі нічиєї проти Словенії (1:1), використав із перших хвилин Міяйловича та Живковича на флангах, тоді як Гудель долучиться до центру поля, а Самарджич зіграє праворуч в атаці.

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Ба, Юльманн, Гейб’єрг, Меле — Еріксен — Гойлунн, Вінд.

Запасні: Германсен, Роннов, К’єр, Єнсен, Ділейні, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Нергор, Крістіансен, Поульсен, Дреєр, Р. Крістенсен, Брюн-Ларсен.



Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Міяйлович, Ілич, Гудель, Живкович — Самарджич, Мітрович, Лукич.