Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 25 червня і розпочнеться о 22:00.

У третьому турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться матч між збірними Данії та Сербії.

Данія — Сербія

Вівторок, 25 червня, 22:00. Альянц-Арена, Мюнхен. Арбітр зустрічі — Франсуа Летексьє, Франція

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Положення команд в турнірній таблиці повністю відповідає заявленим прогнозам експертів, хоча від Сербії та Англії очікували дещо більшого. Втім, з огляду та поведінку так званих сербських фанатів хочеться, щоб ця збірна якнайшвидше залишила цивілізовані футбольні змагання. Сьогодні над цим сумлінно працюватиме збірна Данії з неперевершеним Крістіаном Еріскеном, який на цьому турнірі переживає другу молодість.

Попри те, що в матчі 2-го туру проти Англії Данія домінувала протягом великих проміжків часу, вона не змогла реалізувати свої моменти і вдруге на Євро була змушена задовольнитися нічиєю 1:1. В першому матчі проти Словенії був зафіксований такий же рахунок.

Втім, тренер данців Каспер Юльманн переконаний, що його підопічні, які ще не зазнавали поразок у 2024 році, зможуть перемогти Сербію в цьому поєдинку. До речі, Сербія — зручний суперник для Данії останнім часом. Данці розгромили сербів в кожній з останніх трьох очних зустрічей із загальним рахунком 8:1: два матчі збірні зіграли у рамках кваліфікації на Євро-2016, а один матч був товариський (у березні 2022 року).

У сербів на цей момент один заліковий бал, але і його могло не бути, якби в матчі другого туру Лука Йовіч не врятував свою команду від поразки зі Словенією (1:1). А в першому турі серби поступились англійцям (0:1). На відміну від свого суперника, серби знають, що їхні шанси на вихід до 1/8 зберігаються виключно в випадку перемоги.

Серби геть погано грають в захисті. В останніх десяти матчах, один з яких був проти недокраїни 404, вони пропусками в дев'яти. Це навряд чи вселяє додаткову впевненість.

Орієнтовні склади

Данія: Шмейхель — Андерсен, Крістенсен, Вестегор — Меле, Юльманн, Гейберг, Крістіансен — Еріксен — Гойлунд, Вінд

Сербія: Райкович - Велькович, Міленкович, Павлович — Зівкович, Лукич, Іліч, Гачинович — Влахович, Мітрович, Тадич.

Очні зустрічі