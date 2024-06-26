Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від наставника стосовно виступів команди.

Гарет Саутгейт висловив думку стосовно матчу зі збірною Словенії.

"Гравці збірної Англії зберегли самовладання в грі, в якій опинилися у справді складних обставинах", — цитує тренера ресурс Reuters.

"Звісно, нам хотілося б забити пару голів, які порадували б усіх в Англії. Але ми виразно покращили те, що робили в минулій грі.

Думаю, зміни, які ми зробили, мали позитивний вплив на нашу гру проти Словенії. Не вдалося знайти правильний пас, вирішальний удар, але ми покращуємося.

Не думаю, що раптово станемо вільними та розкутими й забʼємо чотири чи пʼять голів. У футболі так не буває. Я бачив прогрес. Голи прийдуть.

За останні три чи чотири роки ми знову зробили Англію цікавою. Думаю, це принесло гравцям задоволення. Ми повинні бути дуже, дуже обережні, щоб так і залишалося".

Збірна Англія зігравши внічию зі Словенією виграла групу C.