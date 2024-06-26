Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу зі збірною Сербії.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд прокоментував матч зі збірною Сербії.

"Фінальні сім-вісім хвилин проти Сербії ми просто захищалися, тому думаю, наш захист був справді хорошим", — цитує тренера beIN Sports.

"Нам довелося боротися до кінця гри. Але думаю, ми виявили характер – у грі є багато речей, яким я радий.

Є кілька моментів в атаці, які нам потрібно змінити, щоб досягти успіху, але знаю, що можемо це зробити. У нас є чудові гравці.

Мені дуже подобається футбол у Німеччині та нагода з Данією зіграти проти місцевої збірної. Краще й не може бути, не можу дочекатися. Це чудова команда, але й ми теж. Коли граємо про великих збірних, теж робимо крок уперед".

Завдяки нульовій нічиїй зі збірною Сербії Данія з другого місця вийшла з групи.