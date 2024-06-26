Тренер висловив думку стосовно матчу зі збірною Сербії.
Каспер Г'юлманд, Getty Images
26 червня 2024, 10:34
Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд прокоментував матч зі збірною Сербії.
"Фінальні сім-вісім хвилин проти Сербії ми просто захищалися, тому думаю, наш захист був справді хорошим", — цитує тренера beIN Sports.
"Нам довелося боротися до кінця гри. Але думаю, ми виявили характер – у грі є багато речей, яким я радий.
Є кілька моментів в атаці, які нам потрібно змінити, щоб досягти успіху, але знаю, що можемо це зробити. У нас є чудові гравці.
Мені дуже подобається футбол у Німеччині та нагода з Данією зіграти проти місцевої збірної. Краще й не може бути, не можу дочекатися. Це чудова команда, але й ми теж. Коли граємо про великих збірних, теж робимо крок уперед".
Завдяки нульовій нічиїй зі збірною Сербії Данія з другого місця вийшла з групи.