Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Данії на власному полі розібралась із Казахстаном (3:1).

Господарі відкрили рахунок у заключній частині першого тайму, після чого не забарились із тим, аби ще більш чітко вказати на власну перевагу.

І вже після перерви Данії вдалось провести швидкий третій м’яч, який остаточно поховав шанси Казахстану на порятунок звітного протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Данія — Казахстан у 7 турі відбору на Євро-2024:

Данія — Казахстан 3:1

Голи: Вінд 36, Сков 45+1, 48 — Вороговський 58.

Данія: Шмейхель — Андерсен, К'єр, Андреас Крістенсен — Меле, Еріксен, Гейб'єрг, Сков (Расмус Крістенсен, 69) — Дольберг (Поульсен, 69) — Вінд (Нергор, 83), Гойлунд (Ліндстрьом, 90)

Казахстан: Шацький — Бистров, Аліп, Марочкін — Каїров, Зайнутдінов (Дарабаєв, 75), Бейсебеков (Куат, 62), Досмагамбетов (Вороговський, 46) — Самородов (Чесноков, 80), Аймбетов (Тагиберген, 46), Оразов

Попередження: А. Крістенсен 23, К'єр 27 — Аліп 85.