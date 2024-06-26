Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно наступного матчу збірної України на Євро-2024.

Віталій Миколенко прокоментував матч зі збірною Бельгії.

"Це, безумовно, топова команда, але ми можемо її перемогти", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Я в збірній вже п‘ять із половиною років, і за цей час у нас були сильні матчі проти багатьох топових суперників. Ми обігравали Іспанію та Португалію, грали внічию з Англією, Італією, Францією".

Матч збірної України з Бельгією у третьому турі групового етапу відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.