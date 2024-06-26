Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи F, у якому зіграють Грузія та Португалія.
Георгій Цитаішвілі, Getty Images
26 червня 2024, 21:16
Грузія та Португалія зіграють у третьому турі чемпіонату Європи-2024 в Гельзенкірхені в рамках квартету F.
Віллі Саньйоль, після нічиєї проти Чехії (1:1), використав із перших хвилин Гвелесіані та Лочошвілі до трійки центральних захисників, тоді як Чакветадзе та Кітеішвілі гратимуть у центрі поля.
Роберто Мартінес, на тлі перемоги над Туреччиною (3:0), залучив до стартового складу Антоніу Сілву, Данілу та Інасіу в трійці в центрі оборони, тоді як Далот та Нету гратимуть на флангах, а Жуан Невеш та Консейсан розташуються в центрі поля. Феліш гратиме в парі нападників із Роналду.
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані, Кашия, Лочошвілі, Двалі — Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.
Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Кверквелія, Зівзівадзе, Давіташвілі, Квілітая, Гочолеішвілі, Квеквескірі, Алтунашвілі, Шенгелія, Меквабішвілі, Цитаішвілі, Лобжанідзе, Табідзе, Сігуа.
Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Пепе, Діаш, Фернандеш, Рамуш, Сілва, Нунес, Р. Невеш, Мендеш, Канселу, Жота, Вітінья.
Португалія: Кошта — А. Сілва, Перейра, Інасіу — Далот, Ж. Невеш, Консейсан, Палління, Нету — Роналду, Феліш.
Гра Грузія — Португалія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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