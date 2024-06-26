Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи F, у якому зіграють Грузія та Португалія.

Грузія та Португалія зіграють у третьому турі чемпіонату Європи-2024 в Гельзенкірхені в рамках квартету F.

Віллі Саньйоль, після нічиєї проти Чехії (1:1), використав із перших хвилин Гвелесіані та Лочошвілі до трійки центральних захисників, тоді як Чакветадзе та Кітеішвілі гратимуть у центрі поля.

Роберто Мартінес, на тлі перемоги над Туреччиною (3:0), залучив до стартового складу Антоніу Сілву, Данілу та Інасіу в трійці в центрі оборони, тоді як Далот та Нету гратимуть на флангах, а Жуан Невеш та Консейсан розташуються в центрі поля. Феліш гратиме в парі нападників із Роналду.

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані, Кашия, Лочошвілі, Двалі — Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Кверквелія, Зівзівадзе, Давіташвілі, Квілітая, Гочолеішвілі, Квеквескірі, Алтунашвілі, Шенгелія, Меквабішвілі, Цитаішвілі, Лобжанідзе, Табідзе, Сігуа.



Португалія: Кошта — А. Сілва, Перейра, Інасіу — Далот, Ж. Невеш, Консейсан, Палління, Нету — Роналду, Феліш.