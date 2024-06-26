Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 26 червня і розпочнеться о 22:00.

У третьому турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться матч між збірними Грузії та Португалії.

Грузія — Португалія

Середа, 26 червня, 22:00. Фельтінс Арена (Гельзенкірхен). Арбітр зустрічі — Сандро Шерер, Швейцарія

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В першому матчі на Євро Грузія билась із Туреччиною немов лев, але досвіду не вистачило команді Віллі Саньйоля заробити бодай очко — як наслідок, поразка 0:1. В другому матчі грузини теж продемонстрували неабиякий характер, і навіть могли розраховувати на три очки, якби Саба Лобжанідзе проявив більше холоднокровності та реалізував гольовий момент наприкінці матчу проти Чехії (1:1), що дало б їм чудові шанси на вихід до стадії плей-оф.

Втім, збірна з найнижчим рейтингом на Євро-2024 все ще може пройти далі у разі перемоги. Але на шляху грузинів один із фаворитів чемпіонату — Португалія, яка вже гарантувала собі місце в 1/8 фіналу. Але той факт, що їх іменитий суперник вже виграв групу, може зіграти на користь Грузії.

Португальці, як і належить фавориту турніру, легко пройшла груповий етап. Спочатку Роналду і компанія здолали Чехію (2:1), а згодом розібрались із Туреччиною (3:0).

Тепер у португальців є шанс завершити груповий етап великого турніру зі стовідсотковим результатом вперше з часів ЧС-2006 в Німеччині, коли вони в підсумку дійшли до півфіналу.

Очікується, що Роберто Мартінес випустить напіврезервний склад. Серед тих, хто може зіграти вперше на Євро-2024 є: Данілу Перейра, Матеус Нунес, Жоау Феліш і Гонсалу Рамос. Також не варто забувати про героя матчу із Чехією Франсіску Консейсау.

Орієнтовні склади

Грузія: Мамардашвілі - Кверквелія, Кашія, Двалі — Какабадзе, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Цитаішвілі - Давіташвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія

Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Інасіу, Далот — Жоау Невеш, Нунес — Жота, Фернандеш, Феліш — Роналду

Очні зустрічі

Португалія та Грузія у своїй історії провели всього один матч. У спарингу, який пройшов у 2008 році, португальці обіграли грузинів з рахунком 2:0. Цікаво, що 16 років тому Роналду також виводив свою збірну на матч з Грузією як капітан команди.