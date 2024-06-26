Вже невдовзі ми побачимо дуель двох найкращих за версією ФІФА європейських збірних.
Збірна Бельгії, Getty Images
26 червня 2024, 21:25
За підсумками першої половини четвертого ігрового дня третього туру групового етапу Євро-2024 визначилась ще одна пара 1/8 фіналу турніру.
Так, у понеділок, 1 липня, на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі зустрінуться збірні Франції (D2) та Бельгії (Е2). Початок — о 19:00 за київським часом.
Усі пари 1/8 фіналу Євро-2024 станом на зараз:
29.06 (субота)
19:00. Швейцарія — Італія
22:00. Німеччина — Данія
30.06 (неділя)
19:00. Англія — ?
22:00. Іспанія — ?
01.07 (понеділок)
19:00. Франція — Бельгія
22:00. Португалія — ?
02.07 (вівторок)
19:00. Румунія — ?
22:00. Австрія — ?
Нагадаємо, збірна Бельгії фінішувала другою в групі Е після нічийного результату в матчі проти збірної України.