Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вже невдовзі ми побачимо дуель двох найкращих за версією ФІФА європейських збірних.

За підсумками першої половини четвертого ігрового дня третього туру групового етапу Євро-2024 визначилась ще одна пара 1/8 фіналу турніру.

Так, у понеділок, 1 липня, на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі зустрінуться збірні Франції (D2) та Бельгії (Е2). Початок — о 19:00 за київським часом.

Усі пари 1/8 фіналу Євро-2024 станом на зараз:

29.06 (субота)

19:00. Швейцарія — Італія

22:00. Німеччина — Данія

30.06 (неділя)

19:00. Англія — ?

22:00. Іспанія — ?

01.07 (понеділок)

19:00. Франція — Бельгія

22:00. Португалія — ?

02.07 (вівторок)

19:00. Румунія — ?

22:00. Австрія — ?

Нагадаємо, збірна Бельгії фінішувала другою в групі Е після нічийного результату в матчі проти збірної України.