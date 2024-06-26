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Україна — Бельгія 0:0

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 58) — Шапаренко (Маліновський, 70), Бражко (Степаненко, 70), Судаков — Яремчук (Ванат, 70), Довбик.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фас, Теат, Кастань — де Брюйне, Онана, Тілеманс (Мангаля, 61) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90), Троссар (Карраско, 62).

Попередження: Довбик — Фас.