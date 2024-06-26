Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
26 червня 2024, 20:58
Україна не обіграла Бельгію й залишила Євро-2024
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки третього матчу збірної України на чемпіонаті Європи-2024, у якому команда Сергія Реброва не впоралась, у першу чергу, із власним завданням.
Getty Images
26 червня 2024, 20:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Бельгія 0:0
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 58) — Шапаренко (Маліновський, 70), Бражко (Степаненко, 70), Судаков — Яремчук (Ванат, 70), Довбик.
Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фас, Теат, Кастань — де Брюйне, Онана, Тілеманс (Мангаля, 61) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90), Троссар (Карраско, 62).
Попередження: Довбик — Фас.