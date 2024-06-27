Двома матчами групи F (Грузія — Португалія і Чехія — Туреччина) було закрито груповий етап чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

За підсумками вищезгаданих поєдинків остаточно сформувались турнірні таблиці всіх шести груп і окремий рейтинг команд, які фінішували в своїх квартетах третіми.

#   26 ЧЕРВНЯ 2024 М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О
ГРУПА A
1 Німеччина 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Швейцарія 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Угорщина 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Шотландія 3 0 1 2 2 7 -5 1
ГРУПА B
1 Іспанія 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Італія 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Хорватія 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Албанія 3 0 1 2 3 5 -2 1
ГРУПА C
1 Англія 3 1 2 0 2 1 1 5
2 Данія 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Словенія 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Сербія 3 0 2 1 1 2 -1 2
ГРУПА D
1 Австрія 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Франція 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Нідерланди 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Польща 3 0 1 2 3 6 -3 1
ГРУПА E
1 Румунія 3 1 1 1 4 3 1 4
2 Бельгія 3 1 1 1 2 1 1 4
3 Словаччина 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Україна 3 1 1 1 2 4 -2 4
ГРУПА F
1 Португалія 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Туреччина 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Грузія 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Чехія 3 0 1 2 3 5 -2 1


Розклад матчів 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024

29.06 (субота)

19:00. Швейцарія — Італія
22:00. Німеччина — Данія

30.06 (неділя)

19:00. Англія — Словаччина
22:00. Іспанія — Грузія

01.07 (понеділок)

19:00. Франція — Бельгія 
22:00. Португалія — Словенія

02.07 (вівторок)

19:00. Румунія — Нідерланди
22:00. Австрія — Туреччина