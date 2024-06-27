Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вболівальники відпочиватимуть від турніру протягом двох днів.

Двома матчами групи F (Грузія — Португалія і Чехія — Туреччина) було закрито груповий етап чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

За підсумками вищезгаданих поєдинків остаточно сформувались турнірні таблиці всіх шести груп і окремий рейтинг команд, які фінішували в своїх квартетах третіми.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ГРУПА A 1 Німеччина 3 2 1 0 8 2 6 7 2 Швейцарія 3 1 2 0 5 3 2 5 3 Угорщина 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 Шотландія 3 0 1 2 2 7 -5 1 ГРУПА B 1 Іспанія 3 3 0 0 5 0 5 9 2 Італія 3 1 1 1 3 3 0 4 3 Хорватія 3 0 2 1 3 6 -3 2 4 Албанія 3 0 1 2 3 5 -2 1 ГРУПА C 1 Англія 3 1 2 0 2 1 1 5 2 Данія 3 0 3 0 2 2 0 3 3 Словенія 3 0 3 0 2 2 0 3 4 Сербія 3 0 2 1 1 2 -1 2 ГРУПА D 1 Австрія 3 2 0 1 6 4 2 6 2 Франція 3 1 2 0 2 1 1 5 3 Нідерланди 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Польща 3 0 1 2 3 6 -3 1 ГРУПА E 1 Румунія 3 1 1 1 4 3 1 4 2 Бельгія 3 1 1 1 2 1 1 4 3 Словаччина 3 1 1 1 3 3 0 4 4 Україна 3 1 1 1 2 4 -2 4 ГРУПА F 1 Португалія 3 2 0 1 5 3 2 6 2 Туреччина 3 2 0 1 5 5 0 6 3 Грузія 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Чехія 3 0 1 2 3 5 -2 1



Розклад матчів 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024

29.06 (субота)

19:00. Швейцарія — Італія

22:00. Німеччина — Данія

30.06 (неділя)

19:00. Англія — Словаччина

22:00. Іспанія — Грузія

01.07 (понеділок)

19:00. Франція — Бельгія

22:00. Португалія — Словенія

02.07 (вівторок)

19:00. Румунія — Нідерланди

22:00. Австрія — Туреччина