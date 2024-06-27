Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 26 червня 2024 року.

У заключному турі групового етапу Євро-2024 збірна Грузії здобула сенсаційну перемогу над Португалією та гарантувала собі місце в 1/8 фіналу континентальної першості.

Вже на другій хвилині зустрічі Кварацхелія вивів картвелів уперед, тоді як остаточний рахунок у матчі встановив Мікаутадзе завдяки реалізованому пенальті вже у другому таймі.

Зазначимо, що першим суперником картвельської команди у плей-оф стане Іспанія, а Кріштіану Роналду і компанія зіграють проти Словенії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія (Сакартвело) — Португалія у рамках третього туру групового етапу Євро-2024:

Грузія — Португалія 2:0

Голи: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (пен.)



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Кверквелія, 76), Кашия, Лочошвілі (Цитаішвілі, 63), Двалі — Чакветадзе (Меквабішвілі, 81), Кочорашвілі, Кітеішвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія (Давіташвілі, 81).



Португалія: Кошта — А. Сілва (Семеду, 65), Перейра, Інасіу — Далот, Ж. Невеш (Нунес, 75), Консейсан, Палління (Невеш, 46), Нету (Жота, 75) — Роналду (Рамуш, 65), Феліш.



Попередження: Меквабішвілі — Роналду, Нету, Р. Невеш.