Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Віллі Саньйоля проводить феноменальну дебютну для себе фінальну частину міжнародного форуму.

Груповий етап чемпіонату Європи-2024 добіг свого завершення, і оскільки ми весь час намагались іти за алфавітним порядком, то й заключними матчами цього етапу змагань стали протистояння в рамках групи F. Однак не в кожному з них інтрига жила до останнього для команд. Португалія, наприклад, уже не могла опуститись нижче першої сходинки, тоді як для її суперників, збірної Грузії, це був вирішальний момент.

У дебютному для себе розіграші Євро футболісти Віллі Саньйоля потішили публіку двома дуже яскравими та емоційними матчами — проти Чехії (1:1) та Туреччини (1:3), однак, як можна зрозуміти, достатньої кількості очок від цього не отримали. А отже не тільки обігравати явних фаворитів квартету, а ще й дивитись на розвиток подій у паралельній зустрічі мали грузини. Тож перший досвід вийшов би дійсно запальним за будь-яких умов.

Цей матч обіцяв стати багатим на емоції й він у підсумку таким став. Португалія вийшла грати в резервному складі, і вже на другій хвилині помилка Антоніу Сілви під час передачі на чужій половині завершилась контратакою, за ходом якої Мікаутадзе зіграв до лівого флангу штрафного на хід Хвічі, а той пробив у дальній кут.

Для Грузії цей гол був принциповим моментом, оскільки надалі можна було вже грати від оборони й сподіватись, що суперникам не вдасться провести результативну відповідь. І хоча "європейські селесао" ледь не всю решту тайму провели в контролі м’яча, ані переграти Мамардашвілі, ані позначити власну перевагу якимось іншим чином, так і не вийшло. Хіба що змусили Роналду на рівному місці нервувати, і той доволі швидко отримав попередження.

У другому ж таймі ми грали в доволі цікаву забавку під назвою "Знайди сенс у атаках Португалії". І таки не знайшли. Хтось узагалі зміг полічити, скільки разів Феліш невдало подавав із флангів на дальню стійку, аби хоч одну з цих передач під саму завісу гри спробував завершити Семеду? Роналду в той самий час не заспокоївся, тому його навіть зняли з гри під завісу зустрічі від гріха подалі, бо потім же ж плей-оф треба грати!

А тим часом Антоніу Сілва продовжував запалювати в захисті й на 55 хвилині його фол на правому фланзі штрафного проти Лочошвілі таки побачили за допомоги VAR, після чого Мікаутадзе прицільним ударом із позначки в правий кут подвоїв перевагу команди Саньйоля. Усе це в підсумку завершилось тим, що Грузія взагалі без зайвої думки грала в авантюрний футбол перед фінальним свистком, бо що ці пригнічені португальці в резервному складі їй могли заподіяти?

У підсумку збірна Грузії здобула чотири залікових бали та посіла третє місце в квартеті F, тоді як Португалія нікуди з першого рядка подітись не могла, тож із шістьма очками завершила груповий раунд.— Португалія 2:0Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (пен.)Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Кверквелія, 76), Кашия, Лочошвілі (Цитаішвілі, 63), Двалі — Чакветадзе (Меквабішвілі, 81), Кочорашвілі, Кітеішвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія (Давіташвілі, 81).Кошта — А. Сілва (Семеду, 65), Перейра, Інасіу — Далот, Ж. Невеш (Нунес, 75), Консейсан, Палління (Невеш, 46), Нету (Жота, 75) — Роналду (Рамуш, 65), Феліш.Попередження: Меквабішвілі — Роналду, Нету, Р. Невеш.