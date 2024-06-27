Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер Валенсії проводить видатний чемпіонат Європи.

Воротар збірної Грузії Георгій Мамардашвілі став найкращим голкіпером групової стадії чемпіонату Європи — 2024 за кількістю сейвів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За інформацією джерела, на рахунку Мамардашвілі 21 сейв у трьох матчах групового раунду за чотирьох пропущених голів, що також є повторенням рекорду латвійського воротаря Олександра Колінько в групі на континентальній першості 2004 року.

Зазначається, що на другій сходинці розташувався голкіпер збірної Румунії Флорін Ніце, у якого 13 сейвів. Третє місце розділили п'ять воротарів: Джанлуїджі Доннарумма (Італія), Барт Вербрюгген (Нідерланди), Ангус Ганн (Шотландія), Коен Кастельс (Бельгія) та Мартін Дубравка (Словаччина).