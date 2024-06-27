Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На жаль, Україні не вдалося обіграти бельгійців.

Лідер збірної Бельгії Кевін де Брюйне висловився про гру своєї команди на Євро-2024. Цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Ми виклалися на повну в трьох матчах. Команда бігла до 95-ї хвилини. Всі хочуть вигравати матчі, і ми намагалися зробити це на полі, але не змогли.

У нас був важкий початок у першому матчі. Україна — складний суперник, і вони теж були небезпечні.

Ми намагалися виграти матч та мали можливості забити гол до 90-ї хвилини. Але ми не хотіли ризикувати з кутовим, бо знали, що можемо пропустити гол і тоді вилетимо з Євро. Іноді потрібно йти на певний ризик, а іноді потрібно діяти розумно, і у матчі з Україною я вважав за краще бути розумним", — сказав Де Брюйне.