Півзахисник допоміг своїй національній команді дістатися плей-оф Євро-2024.
Кевін Де Брюйне, Getty Images
26 червня 2024, 21:40
Атакуючого півзахисника збірної Бельгії Кевіна Де Брюйне визнали найкращим гравцем матчу проти збірної України в 3 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.
Поєдинок на Штутгарт Арені завершився нічийний результатом (0:0), який відправив "синьо-жовтих" додому.
Де Брюйне відіграв матч від стартового до фінального свистка. Разом зі своїм 32-річним капітаном колектив Доменіко Тедеско вийшов до плей-оф Євро-2024 з другого місця групи Е.
Суперник бельгійців вже відомий — це збірна Франції. Зустріч відбудеться в понеділок, 1 червня.