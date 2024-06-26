Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник допоміг своїй національній команді дістатися плей-оф Євро-2024.

Атакуючого півзахисника збірної Бельгії Кевіна Де Брюйне визнали найкращим гравцем матчу проти збірної України в 3 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок на Штутгарт Арені завершився нічийний результатом (0:0), який відправив "синьо-жовтих" додому.

Де Брюйне відіграв матч від стартового до фінального свистка. Разом зі своїм 32-річним капітаном колектив Доменіко Тедеско вийшов до плей-оф Євро-2024 з другого місця групи Е.

Суперник бельгійців вже відомий — це збірна Франції. Зустріч відбудеться в понеділок, 1 червня.