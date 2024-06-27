Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

В підсумку третє місце.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона висловився про вихід своєї команди в 1/8 фіналу Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я радий, що ми пройшли далі, і задоволений нашою грою — це був чудовий виступ.

Проти будь-якого суперника, який чекає на нас зараз, буде непросто. Ми вийшли в 1/8 фіналу і хочемо порадувати наших вболівальників виходом до чвертьфіналу.

Ми хотіли виграти групу, щоб посісти перше місце, і більшу частину матчу в нас все виходило. Румунія — сильна команда, і мені подобається, як вони грають", — сказав головний тренер збірної Словаччини.

В 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Словаччини гратиме проти національної команди Англії. Гра відбудеться 30-го червня, о 19:00 за київським часом.