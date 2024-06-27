Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Видатний італійський фахівець хоче бачити більшого від "Скуадри Адзурри".

Легендарний італійський фахівець Фабіо Капелло висловився про майбутній матч національної команди Італії зі збірною Швейцарією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Італії знадобиться більше швидкості в матчі зі Швейцарією, досі ми були занадто повільні з м'ячем.

Найбільша відповідальність лежить на нашій Серії А. У чемпіонаті ми бачимо занадто багато непотрібних горизонтальних передач, які в кінцевому підсумку сповільнюють гру та знижують темп.

Швейцарія на груповому етапі довела, що це одна з найкращих команд Європи. Тим не менш, в нас є все, щоб пройти в чвертьфінал", — сказав Капелло.

Матч між збірними Швейцарії та Італії відбудеться 29-го червня, о 19:00 за київським часом.