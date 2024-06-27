Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник дав коментар стосовно вінгера.

34-річний захисник збірної Іспанії Начо поділився думкою про 16-річного партнера по національній команді, вінгера Барселони Ламіна Ямаля.

Начо: Мамардашвілі проводить фантастичний Євро, але не хвилюйтеся, ми постараємося забити йому якомога більше

"Ламін — щось особливе. Ми з Карвахалем говорили про нього днями, згадуючи про те, що, коли нам було по 16 років, ми байдикували з однокласниками в школі.

Вважаю, що Ламін зараз втілює мрії в реальність. Він неймовірно талановитий. Він хороший хлопець, відмінно вписався в колектив. Але, зрештою, про футболістів судять за тим, що вони роблять на полі. А Ламін творить незвичайні речі", — сказав Начо.

На старті Євро-2024 Ямаль відзначився асистом у матчі з Хорватією (3:0), ставши наймолодшим автором гольової передачі в історії турніру.