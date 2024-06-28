Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник дав свій коментар.

Тімоті Кастань поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Францією в 1/8 фіналу Євро-2024.

"Я не скажу, що це буде реванш півфіналу ЧС-2018. Але це буде хороший матч. Наша команда любить такі ігри. Нам потрібно буде підготуватися до певних моментів, таких, як швидкості французів, але ми знаємо, як можна буде завдати їм проблем.

Тому що вони залишають вільні зони, а в нас є Кевін Де Брейне з Ромелу Лукаку на вістрі, які можуть їм нашкодити", — наводить слова Кастаня RTBF.

Матч між Францією та Бельгією відбудеться в Дюссельдорфі і розпочнеться о 19:00.