Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 29 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках першого ігрового дня 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Німеччини та Данії.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

СУБОТА, 29 ЧЕРВНЯ, 22:00. БВБ ШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Колектив Юліана Нагельсманна відкрив груповий етап домашнього для себе турніру розгромом збірної Шотландії з рахунком 5:1. При чому всі шість голів були забиті саме німцями — "кліншиту" Мануеля Ноєра позбавив Антоніо Рюдігер. У 2 турі Німеччина, хоч і не так упевнено, але все одно здолала Угорщину (2:0), гарантувавши собі місце в плей-оф Євро-2024.

Матч проти Швейцарії в 3 турі ледь не позбавив німців першої сходинки турнірної таблиці групи А. Команда Нагельсманна мінімально поступалася швейцарцям із 28-ї хвилини, але поява на полі з лави запасних Нікласа Фюллькруга змінила ситуацію на 90+2'. Його другий за турнір гол в якості "джокера" дозволив Німеччині врятувати нічию (1:1), утримавшись на вершині свого квартету.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Італія переможе Швейцарію з ймовірністю 39% (коефіцієнт 2,54). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Данці ж стадії плей-оф дісталися, можна сказати, зі скрипом. Проте, це ж у тій чи іншій мірі стосується й двох інших колективів групи С, які теж вийшли до 1/8 фіналу (Англія і Словенія). У 1 турі очки з командою Каспера Юльманна поділили словенці (1:1), після чого, в 2 турі, чудовий удар Мортена Юльманна дозволив данцям зіграти внічию з англійцями.

У вирішальному, 3 турі групового етапу Євро-2024 Данія так і не зуміла бодай раз забити у ворота Сербії, втретє поспіль зігравши внічию. Колективу Юльманна одного залікового балу вистачило для здобуття другої сходинки турнірної таблиці квартету С, тоді як сербська національна команда була вимушена відправитися додому.

Історія протистоянь Німеччини і Данії налічує 28 матчів. У 15 випадках перемогу святкували німці, тоді як у 8 — данці. Нічийний результат було зафіксовано 5 разів. Різниця забитих-пропущених наразі становить 55 проти 38 голів на користь Німеччини. Востаннє команди зустрічалися в червні 2021 року. У товариському матчі, що проходив в австрійському Інсбруку, виявити сильнішого німці та данці не зуміли (1:1). Серія Данії без перемог над Німеччиною зараз становить 4 матчі.

У контексті конкретно чемпіонатів Європи варто пригадати, що ці дві збірні боролися за трофей у фіналі турніру в 1992 році. Тоді, здолавши німців із рахунком 2:0, данці здобули свою першу, і на даний момент єдину підсумкову перемогу на Євро.

Щодо нинішньої збірної Данії та її спроможності повторити таке досягнення є дуже великі сумніви, особливо враховуючи виступ у групі С. Тим не менш, данці точно спроможні бодай дати бій збірній Німеччини, яка на даному етапі виглядає значно впевненіше. Варто очікувати, що саме команда Нагельсманна піде далі за сіткою плей-оф ЧЄ-2024.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Данія – дуже добре організована команда. Є фази, коли вони дуже агресивні в обороні, але потім чудово атакують, граючи в один дотик. У них багато досвідчених гравців у складі та чітка структура. Це важкий суперник, звичайно. На стадіоні в Дортмунді зазвичай дуже шумно, і я неодноразово проходив через це протягом своєї тренерської кар'єрі. Сподіваюся, завтра з трибун ми почуємо подібний шум".

Каспер Юльманн, головний тренер збірної Данії: "На початку я вважав Німеччину одним із фаворитів, і дуже шкода, що сьогодні вони гратимуть проти нас. Вони мають якість і талант, а також вони дуже добре проявили себе в групі. Проте, у нас також є якість і талант, і вони [німці] мають зіграти дуже, дуже добре, щоб здолати нас. Ми знаємо, що вболівальники, які їдуть до Дортмунда, зроблять усе можливе, щоб надихнути нас. Ми будемо до цього готові".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НІМЕЧЧИНА: Ноєр (Баварія) — Кімміх (Баварія), Рюдігер (Реал Мадрид), Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Міттельштедт (Штутгарт) — Андріх (Баєр), Кроос (Реал Мадрид) — Мусіала (Баварія), Гюндоган (Барселона), Вірц (Баєр) — Гаверц (Арсенал)

Заявка збірної Німеччини:



* замість #25 Александара Павловича (п. Баварія) був викликаний Емре Джан (п. Боруссія Дортмунд).

ДАНІЯ: Шмейхель (Андерлехт) — Андерсен (Крістал Пелес), Вестергор (Лестер Сіті), Крістенсен (Барселона) — Меле (Вольфсбург), Нергор (Брентфорд), Еріксен (Манчестер Юнайтед), Гейб'єрг (Тоттенгем), Крістіансен (Болонья) — Гойлунн (Манчестер Юнайтед), Вінд (Вольфсбург)

Заявка збірної Данії:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024

Німеччина:

Данія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.