Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник прокоментував виступи на чемпіонаті Європи.

Мішель Ебішер висловив думку стосовно виступів на турнірі.

"Я не думав, що проведу від і до всіх матчів групового етапу", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Коли я на полі, то хочу проявляти себе на максимум, хочу допомагати команді. Цього хоче кожен із нас.

Цей матч має своє, особливе підґрунтя, оскільки ми добре знаємо їхніх гравців, їхню країну та футбольну культуру. Але хто б нам не зустрівся у 1/8 фіналу, ми у будь-якому разі хотіли б перемогти".

Матч між збірними Швейцарії та Італії відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.